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هل تنجح المغريات بجلب مهاجرين يهود جدد لفلسطين المحتلة لتعويض الفارين؟

2/17/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة- أصبحت الهجرة العكسية تسبب قلقا دائما لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فمنذ "طوفان الأقصى" غادر الآلاف من اليهود الأراضي المحتلة، لبلدان أخرى يحملون جنسياتها أو إلى بلدان وافقت على إقامتهم، حسب إحصاءات رسمية للكيان لم يذكر أعدادهم.
ولمواجهة هذا الكابوس أعلن وزير الهجرة والاستيعاب لدولة الاحتلال، أوفير سوفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خطة خاصة لتشجيع استقدام اليهود من أنحاء العالم وتوطينهم في المناطق الحدودية بالجليل الأعلى و"غلاف غزة" والضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر الاعلان عن امتيازات خاصة ومكافآت مالية للمهاجرين.
وتأتي هذه الخطة في محاولة لجذب اليهود في ظل تراجع معدلات هجرتهم الملحوظة إلى فلسطين التاريخية خلال عام 2023، إذ وصل إلى إسرائيل أكثر من 45 ألف مهاجر، وهو انخفاض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2022 حيث استُقدِم أكثر من 76 ألف مهاجر.
وجاءت كذلك بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وما تبع ذلك من إخلاء لمستوطنات غلاف غزة، وفي ظل استمرار استهداف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب والمدن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالصواريخ.
وعلى مدار 7 عقود، ظلت حكومات الاحتلال المتعاقبة تحشد رموزها وقادتها وأبواقها الإعلامية لاستقطاب مزيد من اليهود إلى إسرائيل، إلا أنه في السنوات الأخيرة ظهر ما يسمى بالهجرة العكسية، وهم الذين يغادرون إسرائيل لدول أخرى.
ووصل عدد اليهود الذين غادروا كيان الاحتلال بنهاية 2020 إلى 756 ألفا ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، ثم ارتفع العدد إلى 900 ألف بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن عددا كبيرا من الإسرائيليين قدّموا طلبات لجوء إلى البرتغال بعد طوفان الاقصى، بعد إعلانها السماح لليهود بالحصول على تأشيرات لجوء، بشرط حملهم جواز سفر إسرائيليا.
بينما كشف موقع أخبار تأشيرة شنغن الأوروبي، عن زيادة إقبال الإسرائيليين على طلبات الحصول على الجنسية البرتغالية بنسبة 68 %، والفرنسية بنسبة 13 %، والألمانية بنسبة 10 %، والبولندية بالنسبة نفسها.
ووفق صحف دولة الاحتلال، فإن السبب الأبرز لهذه الهجرة العكسية، هو فقدان الإسرائيليين شعور الأمان بسبب تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية، يلي ذلك أسباب سياسية؛ أبرزها: تخوف الإسرائيليين من اعتماد حكومة بنيامين نتنياهو على أحزاب التيار الديني واليمين المتطرف.
وتبدي الوكالة اليهودية المسؤولة عن الهجرة، مخاوفها من استمرار تراجع أعداد المهاجرين إلى إسرائيل خلال العام الحالي، وذلك رغم ارتفاع الملفات والطلبات منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والتي فتحت لحاملي "شهادات الحق بالعودة" في الدول الأوروبية وأميركا، والمهتمين بالهجرة إلى إسرائيل، وذلك بزعم الارتفاع الحاد في حوادث "معاداة السامية".
ووفق بيانات وزارة الشتات والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، تم استقدام ما يقرب من 7 آلاف مهاجر جديد إلى إسرائيل، نسبة كبيرة منهم من الشباب الذين تجندوا للجيش الإسرائيلي، وشاركوا بالحرب على غزة أو آباء وعائلات الجنود الذين قتلوا خلال المعارك بالقطاع.
ولمواجهة التراجع في معدلات الهجرة اليهودية بسبب الحرب، جاء الإعلان عن الخطة الخاصة لاستقدام اليهود خلال العام الحالي، وأسمتها حكومة الاحتلال"سفينة اللاجئين"، ورصدت لها ميزانية أولية بقيمة 170 مليون شيكل (46 مليون دولار)، وتهدف الخطة إلى التحفيز لتنفيذ فعلي لطلبات الهجرة، وتشجيع حملات هجرة كبيرة لليهود من أنحاء العالم إلى إسرائيل.
وكجزء من الخطة، سيتُقدَّم الحكومة عدا الامتيازات والاموال حلول للمهاجرين وعائلاتهم في المجالات التعليمية، والأكاديمية، وفرص العمل، والمساعدة على الإيجار، مع إعطاء الأولوية لمن يوافق من المهاجرين على الاستيطان بالضفة الغربية والنقب والجليل الأعلى.
تأتي هذه الخطة في وقت فشلت فيه حكومة الإحتلال بإعادة الأمن الشخصي لمواطنيها وخاصة في المناطق الحدودية وجبهات القتال، وبحسب "هيئة الطوارئ الوطنية" في الكيان المحتل، فقد تم حتى الآن إجلاء حوالي 125 ألف إسرائيلي من البلدات الجنوبية في "غلاف غزة" والشمالية في الجليل الأعلى، ونُقِلُوا إلى الفنادق وغرف الضيافة بتمويل من الوزارات الحكومية ذات الصلة.
وبحسب بيانات وزارة الأمن في الكيان، منذ بداية الحرب مع حزب الله، تم إجلاء 61 ألف ساكن من الشمال والجليل الأعلى. ووفق وزارة المالية، فإن تكلفة إخلاء السكان في الشمال والجنوب حتى نهاية الشهر ستبلغ 5.6 مليار شيكل (1.5 مليار دولار)، منها 2.3 مليار شيكل لإخلاء سكان الشمال.
وفي هذه الأثناء، يتسع نطاق الدمار في الشمال والجليل الأعلى، حيث أظهر تقرير لصحيفة "دي ماكر"، أن 427 منزلا في الشمال أصيبت بنيران حزب الله، منها 80 أصيبت بشكل مباشر، وهناك مستوطنات عديدة تتعرض لقصف مكثف بنيران المضادات الجوية، وتعاني دمارا كبيرا وأضرار جسيمة.-(وكالات)

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