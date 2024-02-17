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جماعات الهيكل تستغل العدوان على غزة لإثارة منع دخول الفلسطينيين للأقصى برمضان

2/17/2024 2:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- بدأت مُبكراً معركة الاحتلال الداخلية بشأن دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل، نتيجة استغلال الجماعات اليهودية المتطرفة العدوان ضد قطاع غزة لإثارة مطالب منع اقترابهم من باحاته، مقابل السماح للمستوطنين بالصلاة فيه وصولاً للسيطرة الكاملة عليه، في إطار هدف تهويد القدس المحتلة الذي تجدد بالتزامن مع المقترحات الغربية لمرحلة ما بعد الحرب.
وعلى وقع تهديد الاحتلال باجتياح رفح إذا رفضت حركة "حماس" الهدنة المؤقتة، مقابل تأكيد المقاومة الفلسطينية بأنها "لن ترضى بأقل من وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع"، فإن حكومة الحرب تجتمع غداً لحسم الخلاف الإسرائيلي الداخلي فيما يتعلق بدخول المصلين من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى.
ويبدو أن المعركة المتفجرة داخل الكيان المُحتل بشأن "الأقصى" قد أضافت المزيد من التوتر والخلاف بين وزراء حكومة الحرب حول "صفقة" تبادل ألأسرى، في الوقت الذي يستعد فيه الوفد الإسرائيلي للتوجه الأسبوع المقبل إلى قطر لإجراء مباحثات حولها، بينما تُحمل "حماس" مسؤولي الاحتلال بإفشال جهود إحراز تقدم لجهة وقف إطلاق النار في غزة.
وفي أعقاب رفضه لأي مقترح لإقامة الدولة الفلسطينية؛ فإن المتطرف "إيتمار بن غفير" يطالب بمنع دخول المصلين من الضفة الغربية إلى "الأقصى"، بما يؤدي تبني حكومة الحرب لمطلبه إلى إشعال الأوضاع المُحتقنة في الضفة الغربية وتحويل القدس المحتلة إلى ساحة حرب جديدة إلى جانب عدوان الاحتلال ضد غزة.
بينما تقدم أوساط أمنية إسرائيلية حلولاً وسطاً لمنع تفجير الأوضاع في القدس المحتلة، بالسماح بإدخال المصلين للمسجد الأقصى وفق قيود يحددها الاحتلال، في ظل خلاف داخل مؤسستها حول العمر المسموح بدخوله، سواء من سن 45 فما فوق أم من سن 60 سنة فما فوق، مقابل المنع المطلق بالنسبة لبعضهم من أنصار "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة.
وبالتزامن مع ذلك؛ لا تتوقف تهديدات الاحتلال بشأن الهجوم على رفح، جنوب قطاع غزة، للضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بالهدنة المؤقتة، غير أن المقاومة تصر على موقفها الثابت بضرورة وقف العدوان الكامل وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن حركته استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.
وأضاف هنية، في تصريح أمس، إن الحركة أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم الشعب الفلسطيني، بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
وأكد هنية إن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.
واعتبر أن تحقيق "صفقة" تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية، هو هدف من أهداف المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك.
وأشار إلى أن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة، والتي ستعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد الشعب الأعزل.
في حين توقعت وسائل إعلام الاحتلال بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وسط ترجيحها بإمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل حلول شهر رمضان المقبل، وفق مزاعمها.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها؛ فإن مسودة الاقتراح المطروحة تتضمن بأن تستمر المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار 6 أسابيع، ومع ذلك يبدو أن الخلاف مستمر بشأن مدة وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك في غضون استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، بارتكاب عشرة مجازر ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 112 شهيداً و157 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 28775 شهيداً و 68552 إصابة منذ السابع من تشرين ألأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وقالت "الصحة الفلسطينية" إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة بمجمع ناصر الطبي وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث أبقت على 4 كوادر طبية مع 120 مريضاً في المبنى القديم وتتركهم بلا كهرباء أو ماء وطعام.
وما تزال الكهرباء مقطوعة عن المشفى نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين، بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال بمنع شاحنتي مساعدات من منظمة الصحة العالمية من دخول المشفى بعد وصولهما على بعد 200 متر من البوابة.
بينما يواصل جيش الاحتلال حصار مشفى "الأمل"، بخان يونس، وإطلاق القذائف المدفعية صوبه، بالتزامن مع شن الغارات الكثيفة على مدينتي خان يونس ورفح، فضلاً عن استهداف مخيم النصيرات وشرق دير البلح، وسطاً، بدون أن يسلم شمال القطاع من قصفه الجوي الهمجي، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

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