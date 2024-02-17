نتنياهو: سنخسر الحرب إذا لم نقم بعملية عسكرية في رفح



وأضاف: "كل من يطالبنا بعدم شن عملية عسكرية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب."

وتابع ، مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل ولا يمكن قبولها، وانه لن يتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولي.



وقال: "نعمل مع الرئيس الأميركي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأميركية في كل الأمور."