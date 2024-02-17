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نتنياهو: سنخسر الحرب إذا لم نقم بعملية عسكرية في رفح

2/17/2024 2:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن إسرائيل ستنفذ عمليتها في رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.


وأضاف: "كل من يطالبنا بعدم شن عملية عسكرية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب."

وتابع ، مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل ولا يمكن قبولها، وانه لن يتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولي.

وقال: "نعمل مع الرئيس الأميركي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأميركية في كل الأمور."

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