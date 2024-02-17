نتنياهو: سنخسر الحرب إذا لم نقم بعملية عسكرية في رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن إسرائيل ستنفذ عمليتها في رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
وأضاف: "كل من يطالبنا بعدم شن عملية عسكرية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب."
وتابع ، مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل ولا يمكن قبولها، وانه لن يتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولي.
وقال: "نعمل مع الرئيس الأميركي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأميركية في كل الأمور."
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