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‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

2/17/2024 2:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إدوارد هَنت‏* - (كاونتربنش) 2024/2/13
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

على مدى الأشهر القليلة الماضية، اعترف المسؤولون في واشنطن بأن إحدى القضايا الأساسية التي على المحك في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة هي تأثيرها على سكان القطاع.
‏وحتى بينما استمرت الولايات المتحدة في مساعدة إسرائيل في تنفيذ حملتها العسكرية، أشار كبار المسؤولين في واشنطن إلى أن عمليات إسرائيل انتهكت مبدأ أخلاقيًا أساسيًا من خلال التسبب في مقتل الكثير جدًا من المدنيين الأبرياء.‏
‏في كانون الثاني (يناير)، قال‏‏ وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن: ‏"لقد قُتل الكثير من الفلسطينيين، وخاصة الأطفال". ‏‏
‏منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجوم عنيف على غزة، المنطقة الفلسطينية التي تشكل المعقل الرئيسي لحركة "حماس". وبعد أن قام مقاتلو حماس بغزو إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث أسفر الهجوم عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 240 آخرين، بدأت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق، تبعتها بغزو بري أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 27.000 شخص وتشريد مليونين آخرين.‏
ومنذ بداية الحرب، اتهم المنتقدون إسرائيل بمحاولة ‏‏تدمير‏‏ غزة. وكان أحد الأهداف الإسرائيلية الأساسية هو ‏‏إفراغ غزة من سكانها‏‏ كما طالب العديد من المسؤولين الإسرائيليين.‏
‏لكن المسؤولين الأميركيين تنصلوا من دعوات المسؤولين الإسرائيليين إلى إخلاء غزة من سكانها، مدركين أن هذا العمل لا يتفق مع القانون الدولي.‏
‏‏وقال‏‏ بلينكن في كانون الثاني (يناير): "نحن نرفض تصريحات بعض الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة. ‏هذه التصريحات غير مسؤولة. إنها تحريضية".‏
‏واتخذت بلدان أخرى إجراءات أكثر مباشرة، فرفعت جنوب أفريقيا قضية إلى محكمة العدل الدولية ‏‏اتهمت‏‏ فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تحكم في تهمة الإبادة الجماعية أو تدعو إسرائيل إلى إنهاء هجومها العسكري، إلا أنها سمحت بالمضي قدمًا في القضية، ودعت إسرائيل إلى ‏‏ضمان‏‏ عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية في غزة.‏
وعلى الرغم من أن هذه الاتهامات ركزت على ‏‏نية‏‏ إسرائيل، إلا أن هناك اعتبارات أخلاقية إضافية على المحك، أحدها يتعلق بعواقب الحملة العسكرية الإسرائيلية على سكان غزة. وبالنسبة ‏للمهتمين بمراقبة هذه العواقب، فإنها مهمة للغاية.‏
‏وقد أقر المسؤولون الأميركيون بضرورة أخذ عواقب تصرفات إسرائيل في الاعتبار. وعلى مدار سير العمليات العسكرية الإسرائيلية، أصروا مرارًا وتكرارًا على أنهم يراقبون الآثار على سكان غزة، حتى أنهم نقلوا هذه النقاط إلى أعلى مستوى من المسؤولين الإسرائيليين.‏
عندما التقى بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أخبره بأن النية وحدها لا تكفي لحماية المدنيين. وقال بلينكن إن الطريقة التي تؤثر بها العمليات الإسرائيلية على سكان غزة هي اعتبار أساسي، حتى أنه أشار إلى أنها القضية الرئيسة التي على المحك.‏
‏وقال ‏‏بلينكن: "‏‏كما قلت لرئيس الوزراء ولمجلس وزراء الحرب، من الواضح أن النية هي المكان الذي تبدأ منه الأمور، وهي شيء مهم للغاية"، في إشارة إلى نية حماية المدنيين. وأضاف: "أنا واثق جدًا بشأن النية، لكن النتائج، بطبيعة الحال، هي ما يهم بشكل أساسي".
بالنسبة لأولئك في واشنطن الذين يرون أن عواقب أفعال إسرائيل هي التي تهم في نهاية المطاف، أصبح الوقت أكثر من مستحق لإجراء مراجعة جادّة. فمنذ تأسيس إسرائيل لم ‏‏يقتل‏‏ هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في صراع معها.‏
‏لقد جعل الهجوم العسكري الإسرائيلي قطاع غزة ‏مكانًا غير صالح للسكن والعيش.‏ فقد دمرت القوات البرية‏ الإسرائيلية الأحياء. وقصفت القوات الجوية المساجد والمدارس والمستشفيات. ويقدر أن 30 بالمائة من المباني في غزة قد دمرت أو تضررت. ويصبح خطر انتشار ‏‏المجاعة‏‏ أكثر سوءًا بمرور كل يوم.‏
‏‏في تصريح له أمام مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني (يناير) لاحظ‏‏ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن جميع سكان غزة يعانون من الدمار على نطاق وسرعة لا مثيل لهما في التاريخ الحديث. لا شيء يمكن أن يبرر هذا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".‏
‏لكن الأمر غير العادي حقًا هو أن المسؤولين في إدارة بايدن دعموا الهجوم العسكري الإسرائيلي بينما يعترفون ‏‏بالعواقب المدمرة‏‏ على السكان المدنيين.‏
في الواقع، مكنت إدارة بايدن إسرائيل من مواصلة هجومها. و‏‏استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد‏‏ مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، واستمرت في تزويد إسرائيل بالأسلحة، وتجاهلت الدعوات للحد من تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.‏
‏وقالت‏‏ المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، باربرا ليف، في مؤتمر صحفي عقد في 1 شباط (فبراير): "إننا لا نفكر في ذلك"، في إشارة إلى إمكانية خفض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.‏
بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بغزة، شكك العديد من المسؤولين الأميركيين من المستوى الأدنى في صلاحية السياسة الأميركية، معبرين عن قلقهم من أن تكون قد فشلت أخلاقيًا. ‏‏وقد احتج‏‏ المئات منهم ‏‏رسميًا‏‏ على الإجراءات الأميركية لإدارة بايدن، حتى أن بعضهم ‏‏استقالوا‏‏ من مناصبهم.‏
‏‏‏وقال‏‏ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا: "أعلم أن الوزير بلينكن والرئيس بايدن سيواصلان التأكيد على أهمية معالجة قضية الشعب الفلسطيني". ومع ذلك، "نحن لا نفعل ما يكفي"، كما اعترف.‏
في الواقع، ما يزال أكثر المسؤولين في واشنطن نفوذًا يدعمون الحصار الإسرائيلي على غزة، حتى بينما يقرّون بأنه ينتهك المبادئ الأخلاقية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بعواقب العمليات الإسرائيلية على سكان غزة.‏
*‏إدوارد هانت Edward Hunt:‏‏ يكتب عن الحرب والإمبراطورية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الأميركية من كلية ويليام وماري.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: US Officials Acknowledge Moral Issues in Gaza, But Will They Do Anything?

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