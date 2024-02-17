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‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

2/17/2024 2:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏فيجاي براشاد‏* - (غلوب تروتر) 2024/2/14
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يقول نتنياهو إن حكومته ستوفر "ممرًا آمنًا" للفلسطينيين. وقد سمع الفلسطينيون هذه الكلمات نفسها منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) عندما طُلب منهم مواصلة السير جنوبًا لمنع تعرضهم للقصف الإسرائيلي. ولا أحد يصدق أي شيء يقوله نتنياهو.
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في 9 شباط (فبراير) 2024، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ‏إن‏‏ جيشه سيتقدم إلى رفح، آخر مدينة متبقية في غزة لا يحتلها الإسرائيليون. وكان معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد فروا إلى حدوده الجنوبية مع مصر بعد أن ‏‏أخبرهم‏‏ الإسرائيليون في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بأن عليهم مغادرة الشمال، وبأن الجنوب سيكون "منطقة آمنة". وعندما بدأ الفلسطينيون مسيرهم من الشمال إلى الجنوب، وخاصة من مدينة غزة – سيرًا على الأقدام في كثير من الأحيان– لاحقتهم هجمات القوات الإسرائيلية التي لم توفر لهم أي ممر آمن. وقال الإسرائيليون إن أي شيء إلى الجنوب من وادي غزة، الذي يقسم القطاع الضيق، سيكون آمناً. ولكن بعد ذلك، عندما انتقل الفلسطينيون إلى دير البلح وخان يونس ورفح، وجدوا الطائرات الإسرائيلية فوقهم والقوات الإسرائيلية تلاحقهم. والآن، قال نتنياهو إن قواته ستدخل رفح لمحاربة "حماس". وفي 11 شباط (فبراير)، ‏‏قال نتنياهو لشبكة‏‏ "إن بي سي" الإخبارية إن إسرائيل ستوفر "ممرًا آمنا للسكان المدنيين" وأنها لن تكون هناك "نكبة".‏
نكبة‏
‏ينطوي استخدام كلمة "نكبة" على معنى مهم. و"الكارثة" catastrophe هي الترجمة الإنجليزية المقبولة لكلمة "‏‏نكبة‏‏"، المستخدمة منذ العام 1948 لوصف الترحيل القسري في ذلك العام لنصف السكان الفلسطينيين من منازلهم. ويأتي استخدام نتنياهو لهذا المصطلح بعد أن تحدث مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية بالفعل عن "نكبة في غزة" أو "نكبة فلسطينية ثانية". وقد شكلت هذه العبارات التي استخدمها هؤلاء المسؤولون جزءًا من ‏‏الدعوى التي أقامتها‏‏ جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023، باعتبارها جزءًا من "تعبير مسؤولي الدولة الإسرائيلية عن نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". وبعد شهر، ‏‏قالت‏‏ محكمة العدل الدولية إن هناك أدلة "معقولة" على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مسلطة الضوء على كلمات المسؤولين الإسرائيليين. وقال أحد المسؤولين، وهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لقد رفعتُ جميع القيود" (وهو تصريح تم اقتباسه في كل شكوى جنوب أفريقيا وفي الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية).‏
إن قول نتنياهو أنها لن تكون هناك "نكبة" بعد مقتل أكثر من 28.000 فلسطيني وبعد تشريد مليونين من أصل 2.3 مليون فلسطيني في غزة هو أمر محير. فمنذ صدور أمر محكمة العدل الدولية، قتل الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 2.000 فلسطيني. وقد شرع الجيش الإسرائيلي بالفعل في مهاجمة رفح، المدينة ذات ‏ال‏كثافة‏‏ السكانية التي تبلغ الآن نحو 22.000 شخص لكل كيلومتر مربع. وردًا على إعلان إسرائيل أنها ستدخل مدينة رفح، قال "المجلس النرويجي للاجئين" – وهو من المجموعات القليلة التي تعمل في الجزء الجنوبي من غزة– ‏‏إن‏‏ مثل هذا الغزو "يمكن أن يسبب الانهيار الكامل للاستجابة الإنسانية". وقام المجلس النرويجي للاجئين بتقييم تسعة من أماكن الإيواء في رفح، والتي تؤوي نحو 27.400 مدني، ووجد أنه ليس لدى السكان مياه للشرب. ولأن أماكن الإيواء تعمل بنسبة 150 في المائة من طاقتها، يعيش المئات من الفلسطينيين في الشوارع. وفي كل منطقة من المناطق التي درسها "المجلس النرويجي للاجئين"، وجد اللاجئين الفلسطينيين واقعين في قبضة أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي من النوع (A)، والتهاب المعدة والأمعاء، والإسهال، والجدري، والقمل والإنفلونزا. وبسبب انهيار الاستجابة الإنسانية من "المجلس النرويجي للاجئين"، ومن الأمم المتحدة– التي فقدت وكالتها لإغاثة اللاجئين (الأونروا) تمويلها وتتعرض للهجوم من قبل الإسرائيليين– فإن الوضع سيذهب إلى مزيد من الانهيار.
ممر آمن‏
‏يقول نتنياهو إن حكومته ستوفر "ممرًا آمنًا" للفلسطينيين. وقد سمع الفلسطينيون هذه الكلمات نفسها منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) عندما طُلب منهم مواصلة السير جنوبًا لمنع تعرضهم للقصف الإسرائيلي. ولا أحد يصدق أي شيء يقوله نتنياهو. وقد أخبرني سليم، وهو عامل صحي فلسطيني، أنه لا يستطيع تخيل أي مكان آمن داخل غزة. وكان قد جاء إلى "حي الزهور" في رفح من خان يونس، سيرًا على الأقدام مع عائلته، في جهد يائس للخروج من مرمى المدافع الإسرائيلية. وسألني سليم: "إلى أين نذهب الآن؟ لا يمكننا دخول مصر. الحدود مغلقة. ولذلك، لا يمكننا الذهاب جنوبًا. ولا يمكننا الذهاب إلى إسرائيل لأن هذا مستحيل. هل سنذهب شمالاً ونعود إلى خان يونس ومدينة غزة"؟‏
‏يتذكر سليم أنه عندما وصل إلى "حي الزهور"، استهدف الإسرائيليون منزل الدكتور عمر محمد حرب، مما أسفر عن مقتل 22 فلسطينيًا (من بينهم خمسة أطفال). وتمت تسوية المنزل بالأرض. وبقي اسم الدكتور عمر محمد حرب عالقًا في ذاكرتي لأنني تذكرت أنه قبل عامين كانت ابنته عبير ستتزوج من إسماعيل عبد الحميد الدويك. وأسفرت غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشهداء للاجئين عن مقتل إسماعيل. وقُتلت عبير في الغارة على منزل والدها الذي كان ملجأ للفارين من الشمال. وكان سليم قد انتقل إلى هذه المنطقة من رفح. وهو الآن غير مستقر. ويسأل: "إلى أين نذهب"؟
إبادة سكنية‏
‏في 29 كانون الثاني (يناير) 2024، كتب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، الدكتور بالاكريشنان راجاغوبال‏‏، مقالاً‏‏ قويًا في صحيفة "نيويورك تايمز" بعنوان "الإبادة السكنية: يجب أن يكون الدمار الشامل للمنازل جريمة ضد الإنسانية". وأرفق بمقاله مقالاً مصورًا كتبه يقين بكر، الذي دُمر منزله في جباليا (شمال غزة) بسبب القصف الإسرائيلي. وكتب بكر: "لقد أصبح تدمير المنازل في غزة أمرًا شائعًا، وكذلك الشعور بأن "الشيء المهم هو أنك آمن -كل شيء آخر يمكن استبداله". وقد أصبح هذا الآن تقييمًا مشتركًا في جميع أنحاء غزة بين أولئك الذين ما يزالون على قيد الحياة. ولكن، كما يقول الدكتور راجاغوبال، لا ينبغي اعتبار حجم تدمير المساكن في غزة أمرًا مفروغًا منه. إنه شكل من أشكال "الإبادة السكنية"، وهي جريمة ضد الإنسانية.‏
و‏كتب الدكتور راجاغوبال إن الهجوم الإسرائيلي على غزة هو "أسوأ بكثير مما رأيناه في دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم تدمير حوالي 25.000 منزل في كل مدينة". أما في غزة، كما يقول، فقد تم تدمير أكثر من 70.000 وحدة سكنية بالكامل، كما تضررت 290.000 وحدة جزئيًا. ويشير إلى أنه في هذه الأشهر الثلاثة من النيران الإسرائيلية، "تضررت أو دمرت ما بين 60 إلى 70 في المائة من المباني في غزة، وما يصل إلى 84 في المائة من المباني في شمال غزة". وبسبب هذه الإبادة السكنية، لا يوجد مكان للفلسطينيين في رفح يذهبون إليه إذا اتجهوا إلى الشمال. فقد دمرت منازلهم. ويضيف الدكتور راجاغوبال: "إن هذا السحق لغزة كمكان يمحو ماضي وحاضر ومستقبل الكثير من الفلسطينيين". ويشكل هذا البيان الذي أدلى به الدكتور راجاغوبال اعترافًا بالإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة.‏
بينما كنتُ أتحدث مع سليم، كان صوت الانفجارات التي ترافق التقدم الإسرائيلي يُسمع من بعيد. وقال: "لا أعرف متى يمكننا أن نتحدث مرة أخرى بعد الآن. لا أعرف أين سأكون".

*فيجاي براشاد Vijay Prashads: كاتب ومؤرخ هندي أميركي. وهو أستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات الأميركية في الجامعة الأميركية ببيروت وأستاذ العلاقات الدولية في كلية ترينيتي، هارتفورد، الولايات المتحدة الأميركية. له عدة مؤلفات في قضايا التحرر الوطني والإجتماعي واليسار في موقع "القارت الثلاث، والعديد من الكتب، منها "ربيع عربي، خريف ليلي" (2012)، وآخرها (بالاشتراك مع نعوم تشومسكي) "الانسحاب: العراق، ليبيا، أفغانستان وهشاشة القوة الأميركية، (نيو برس، آب (أغسطس) 2022),
*نشر هذا المقال في Globetrotter تحت عنوان: There is No Place for the Palestinians of Gaza to Go

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