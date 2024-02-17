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أبو عبود: ملاحقة الاحتلال على جرائمه في فلسطين مستمرة

2/17/2024 2:24:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - ما تزال التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، تُلقي بظلالها على المشهد السياسي الدولي والعربي، وتحديدا الفلسطيني.
وتنطلق أمام هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية، غدا، جلسات الاستماع المخصصة لتقديم الأسانيد بخصوص الحرب التي يشنّها الاحتلال في غزة. إذ يتوقع، بأن تقدم 52 دولة وعلى مدار 6 أيام أدلتها، بعد أن دعت الأمم المتحدة "العدل الدولية" إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال العام 2022.
وأرسلت نقابة المحامين الأردنيين منذ نحو أسبوعين، بلاغا لـ"العدل الدولية"، مستندا على توثيقات وأدلة وقرار المحكمة، بصدد الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا بحق الاحتلال.
نقيب المحامين يحيى أبو عبود في تصريح لـ"الغد"، قال إن البلاغ، نتاج تراكم مجهود عمره أكثر من 3 أشهر، إذ بدأت الفكرة بأنه قد يكون هناك تحالف قانوني دولي للقيام بمحاسبة الكيان الصهيوني، وعدم الذهاب باتجاه مجهود فردي.
وأضاف ابوعبود "سعينا في النقابة أن يكون هذا نتاج جهد جماعي يُنظم تحت لواء أكبر عدد ممكن من النقابات، المحامين ومن هيئات المحامين العربية والدولية والمحامين الدوليين".
وأشار إلى أن هذا يعتبر الخطوة الأولى الرسمية لتقديم طلب الملاحقة من نقابات المحامين، مبينا أن ما ميز الموضوع أن هذا الطلب مقدم من نقابات للمحامين وليس من أفراد.
واعتبر أبو عبود، إن نقابات المحامين تحظى باحترام وبتقدير من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تمثل عداد كبيرا جدا من المحامين في النقابات المنطوين تحت لواءها.
وأوضح أن هناك أكثر من 160 ألف محام حول العالم انضموا إلى هذا الطلب، ويمثلهم في التحرّك القانوني اتحاد المحامين العرب ثم بعض النقابات الدولية "بمعنى نهائي أن التحرّك سيكون مدعوما من أكبر عدد ممكن من المحامين في العالم ممثلين بواسطة هيئات قانونية رسمية تُعبّر عن فكر القانوني في الساحة الدولية".
وشدد أبو عبود، على أن النقابة لديها جداول عمل لملاحقة الاحتلال، حيث سيكون هناك لقاء لجهاز الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لتقديم الأدلة ضد جرائم الكيان الصهيوني، وذات المقبولية.
وأوضح أن النقابة شكّلت أجهزة ومجموعات رصد وتوثيق لجرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية، سواء كان توثيق تهم عن طريق تصريحات المسؤولين الصهاينة أو المواد الفلمية أو الصور أو شهادات الشهود وإفادات الضحايا إذا كانوا ما يزالون على قيد الحياة.
وقال إنه سيكون هناك لزام على مدعي عام المحكمة الجنائية، إن يصدر مذكرات التوقيف بحق الأسماء الواردة بهذه الإبلاغات سواء البلاغ الذي قدمته النقابة أم البلاغات التي رفعتها النقابات والمهيئات القانونية الأخرى حول العالم.
وأكد أبو عبود أن المحكمة الجنائية الدولية تأخذ بعد ذلك إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول المتبعة، خاصة وأنه تم وضع أسماء قادة صهاينة عدة في لائحة الاتهام ومنهم رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع وقائدة الجيش وجميع أعضاء حكومة الحرب المصغّرة وقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ولفت إلى أن هنالك أسماء لأفراد وجنود ارتكبوا جرائم بيدهم، مبينا أن ذلك يعني أن هناك توثيق معمّق.
وقال أبو عبود إن هذا طريق غير سهل وطريق مليء بالأشياء المطلوب إنجازها، لافتا إلى أنه سيتم تقديم شكاوى أمام المحاكم الأوروبية التي يقبل نظامها القضائي بمحاكمة مجرمي الحرب ومجرمي الإبادة مثل القضاء الفرنسي والقضاء البلجيكي والقضاء الإيرلندي .
وأول من أمس، قال كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش" قال كلايف بالدوين إنه "من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية للمرة الأولى على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من 6 عقود (57 عاما) وسوء معاملة الشعب الفلسطيني".
وأضاف بالدوين أنه "يجب على الحكومات التي تقدم حُججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".
وتختلف هذه الإجراءات، التي ستستمر لمدة 6 أيام، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة نفسها والتي تزعم أن الكيان الصهيوني ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة التي تصاعدت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.
ولدى محكمة العدل الدولية الفرصة لمعالجة مشكلة الاحتلال الذي طال أمده، والنظر في ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة الانتهاكات للقانون الدولي الناشئ عن الاحتلال.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية في كانون أول (ديسمبر) عام 2022، إبداء رأيها بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة احتلالها واستيطانها وضمها لفترة طويلة" للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "اعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة"، وحول العواقب القانونية للاحتلال والممارسات الإسرائيلية على جميع الدول والأمم المتحدة.

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