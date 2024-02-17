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حجر الزاوية

2/17/2024 2:24:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يأتي دوره متعدد الأبعاد وحيويًا في دعم النسيج الاقتصادي لأي دولة.
في الأردن، كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، تعتبر هذه المشاريع حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في توفير فرص العمل، خلق الابتكار، وتعزيز النمو، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد محركات رئيسة للنمو الاقتصادي نظرًا لمرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية، فضلاً عن دورها الحيوي في تعزيز التنوع الاقتصادي.
هذه الأهمية تنبع من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من أكبر مولدات فرص العمل، نظرًا لأنها تشكل النسبة الأكبر من الشركات في معظم الاقتصادات، اذ انه وبتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، يتم تحفيز النمو والتوسع، مما يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف وتقليل معدلات البطالة. وفي موازاة ذلك، تتميز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمرونتها وقدرتها على الابتكار وتبني التقنيات الجديدة بشكل أسرع من الشركات الكبيرة، اذ ان تمويل هذه المشاريع يعني دعم الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، مما يعزز التنافسية الاقتصادية. العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلك القدرة على الدخول في الأسواق الدولية وزيادة حجم الصادرات، اذ ان تمويل هذه المشاريع يساعد في توسيع نطاق أعمالها خارج الحدود الوطنية، مما يسهم في تحسين ميزان التجارة الخارجية.
أسوة في ذلك، المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساعد في توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة داخل الاقتصاد، مما يسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتحقيق استقرار اجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المشاريع كوسادة أمان تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية بتوزيع المخاطر عبر عدد أكبر من الوحدات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الشركة الأردنية لضمان القروض، التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، قدمت الشركة خلال العام 2023 ضمانات لحوالي 2391 مشروعًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 312 مليون دينار، اذ ان هذا الدعم لم يقتصر على الشركات القائمة فحسب، بل شمل أيضًا المشاريع الناشئة، مما يدل على التزام الشركة بتشجيع روح المبادرة والابتكار.
ومن جانبه، يلعب البنك المركزي الأردني دورًا محوريًا في هذا الإطار من خلال تمديد العمل بالبرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا حتى نهاية شهر نيسان من العام 2023، هذه الخطوة ساهمت في توفير شبكة أمان للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، حيث استفادت 552 شركة من البرنامج بقيمة تمويلات بلغت 109.4 مليون دينار، كما تجدر الإشارة إلى دور البنك في دعم المشاريع المايكروية، مما يؤكد الأهمية الكبيرة للمؤسسات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني لا يمكن إغفاله، والدعم المتواصل من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض والبنك المركزي الأردني يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة هذه المشاريع، ومن خلال توفير الضمانات والتمويلات اللازمة، يتم تعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، مما يساهم في خلق بيئة مواتية للنمو والتطور، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال.

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