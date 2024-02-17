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معراض مثمر.. مبادرة لتمكين أسر منتجة من الزراعات المجدية في جرش

2/17/2024 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – تنتظر العديد من الأسر الريفية المنتجة في جرش، الاستفادة من مبادرة تعقيل ألفي شتلة من أشجار التين والعنب المحسن، بهدف تمكين زراعة أصناف مجدية اقتصاديا، وذات جودة عالية، بما يعود بالنفع على أصحابها.
وينفذ المبادرة مركز زراعي الكتة، والذي سيعمل على توزيع الأشتال على الأسر المنتجة وذات الدخل المحدود وسيدات المجتمع المحلي والمزارعين، في توجه يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية وجودة الأشجار المنتجة وتوفير مصادر دخل للأسر ضمن مشاريع تمكين المرأة، وفق رئيس المركز المهندس فراس الهويدي.
وقال الهويدي إن المبادرة والتي تحمل اسم "معراض مثمر"، تهدف إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء، لاسيما وأن نسبة الغابات والرقعة الخضراء تتراجع في الأردن، بسبب الحرائق والاعتداءات على الثروة الحرجية والتمدد العمراني.
وبين أن المبادرة تهدف إلى زراعة أنوع محسنة ومنتجة من الأشجار المثمرة ذات الجدوى الاقتصادية، واستبدالها بالزراعات غير الناجحة وغير المنتجة، والأشجار التالفة، والتي تتعرض للفيروسات التي تقلل من نوعية وجودة الثمر وبالتالي تضعف تسويقه وتخفض سعره.
وأوضح الهويدي في حديث مع "الغد" أنه قد تم تعقيل ما يقارب ألف عقلة من أشجار التين نوع زراقي والأسبوع القادم سيتم تعقيل ألف عقلة من أشجار العنب من أجود الأصناف البلدية العجلونية، وسيتم متابعة تجذيرها والتأكد من خلوها من أي مسببات مرضية، ليتم بعد ذلك توزيعها على المزارعين في منطقة المعراض وتوزيعها على السيدات المنتجات وجميع الهيئات التعاونية والجمعيات التي تعنى بالزراعة وسيتم متابعة زراعتها في شهر آيار (نيسان) القادم ضمن شروط المبادرة.
وتأتي هذه المباردة تنفيذا لرؤى وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الموثوقة والخالية من العيوب وزيادة دخل الأسر الريفية، ويتم الحصول على العقل والأشجار المحسنة من الأشجار التي تنتج في مشاتل فيصل التابعة لوزارة الزراعة وهي أنواع محسنة وذات جودة عالية، وسيتم تطوير المبادرة وزراعة أنواع جديدة ومحسنة من الرمان والزيتون وكافة الأنواع التي يحتاجها المزارع واستبدال الأشجار غير المنتجة وذات النوعيات والجودة المتدنية مقارنة بالأنواع الجديدة.
ويؤكد الهويدي أن زراعة أشجار التين والعنب المثمرة مهم للغاية، لما لها من فوائد كثيرة كفاكهة تباع بأسعار جيدة كما أنها لها فوائد بيئية، وتعتبر من أهم أصناف المائدة الأردنية وتدخل في الصناعات الغذائية والمربيات والحلوى والمخللات، ما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية.
وأشار إلى أن المبادرات الزراعية ذات أهمية ثقافية وحيوية، وتسهم في تحقيق عدد من الأهداف أهمها توعية وتثقيف المجتمع للمحافظة على النباتات وأهمية زراعة الأشجار، كما أن هذه المبادرة مسؤولية وشراكة مجتمعية تهم كل الجهات والأفراد في المجتمع، وهي ضرورة لإيجاد بيئة طبيعية وصحية.
وبين الهويدي أن هذه هي المبادرة الثانية وقد كانت المبادرة الأولى البدء بمشروع حديقة الأمير حسين للأعشاب الطبية والعطرية وهي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وتهدف إلى زراعة كافة أنواع الأعشاب الطبية والعطرية الفريدة وغير المعورفة وتعميم زراعتها وتسويقها وفق الحاجة، كونها من أهم المنتوجات الزراعية غير المتوفرة.
وقالت المنتجة مريم فريحات وصاحبة مطبخ إنتاجي إن هذه المبادرة ستدعم عملها، وستمكنها من إنتاج ثمار ذات جودة عالية تستخدم في مطبخها الإنتاجي خلال السنوات المقبلة.
وأضافت، أنها تطمح إلى الاستفادة من مبادرة زراعة الأعشاب الطبية، التي تستخدم في المطابخ الإنتاجية بكثرة، وعليها إقبال كبير على مدار العام.
وأوضح المزارع محمود الزعبي أنه سيستفيد من المبادرة من خلال استبدال العشرات من الأشجار المثمرة الضعيفة، بأخرى ذات جودة عالية وإنتاج أكثر.
وأكد أن المبادرة سيستفيد منها مئات المزارعين كونها مجانية وخاضغة للفحوصات والتجارب الفنية التي تؤكد جدواها ونجاحها.

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