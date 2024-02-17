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لواء الوسطية.. استثناء الصحة من مخصصات مجلس المحافظة وتخوفات من تراجع الخدمات

2/17/2024 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - فيما حذرت صحة محافظة إربد من تبعات حرمان لواء الوسطية للسنة الثانية على التوالي من أي مخصصات مالية من موازنة مجلس المحافظة، قلل "المجلس" من تأثير ذلك على إداء القطاع، مبررا أن اللواء شهد العام الماضي، إنشاء مركز صحي شامل بمواصفات نموذجية تجاوزت كلفته مليون دينار.
بيد أن "الصحة" وفي تحذيرها، تطرقت إلى قضية ضمان إدامة الخدمات، وحاجة بعض المراكز لتزويدها بأجهزة طبية وصيانة مباني المراكز المستأجرة، في مقابل أكد "المجلس" إمكانية عمل مناقلات مالية بين القطاعات حال دعت الحاجة إلى تخصيص مبالغ لقطاع الصحة في لواء الوسطية.
استثناء قطاع الصحة في "الوسطية" من المخصصات أثار حفيظة الأهالي أبدو تخوفهم من انعكاس ذلك تدريجيا على مستوى الخدمات، خاصة وأن اللواء يسكنة قرابة 70 ألف نسمة وعدد ليس بقليل من اللاجئين السوريين، في وقت تعاني فيه مراكز صحية من نقص بالأجهزة، كما تحتاج إلى عمليات صيانة لمبانيها المستأجرة.
وقال أحمد العمري إن هناك العديد من المراكز الصحية المستأجرة في اللواء، وكان الأجدى تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مراكز صحية نموذجية، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك مبالغ مرصودة من أجل استدامة عمل المراكز الصحية، مبديا تخوفه من أن يؤدي غياب المخصصات إلى توقف الخدمات مستقبلا.
وأشار إلى أن هناك بعض المراكز في اللواء بحاجة إلى تزويدها بأجهزة ومعدات حديثة، واستبدال القديم منها، إضافة إلى أن هناك بعض المراكز بحاجة إلى صيانة شاملة، فضلا عن حاجة المركز الصحي الشامل الذي تم استحداثه مؤخرا إلى سيارة اسعاف.
وقال علي عواودة من سكان اللواء، إن هناك بعض المراكز الصحية بحاجة إلى توسعة نظرا لضيقها ورفدها بالمعدات الطبية، كما أن هناك مراكز صحية تعاني من نقص في الكوادر الطبية والأدوية، الأمر الذي يتطلب رصد مخصصات مالية في كل موازنة سنوية، باعتبار القطاع الصحي من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن غالبية تلك المراكز تفتقر إلى وجود كوادر طبيبة وتمريضية كافية، حيث يضطر الطبيب إلى العمل في بعض الأحيان بـ 3 مراكز صحية، بمعدل ساعتين يوميا في كل مركز، فضلا عن أن مراكز تفتقر لخدمات المختبرات الأشعة.
وأشار إلى أن هناك مراكز صحية مستأجرة ومتهالكة، وبحاجة إلى الصيانة الدورية، وحرمان القطاع الصحي من مخصصات مالية يعني إبقاءها من دون صيانة للعام المقبل.
ويأتي حرمان القطاع الصحي من أية مخصصات في ظل مطالبات متزايدة بإقامة مراكز صحية في وفق المواصفات الهندسية الطبية، والتحلص من مشكلة المركز المستأجرة.
وتعاني مباني المراكز الصحية المستأجرة من ضيق المساحة وعدم قدرتها على إضافة أي خدمات طبية جديدة، إذ إن واقع الأبنية المستأجرة لا يساعد في تطوير الخدمات.
بدوره، أقر رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني بعدم رصد أي مخصصات مالية لقطاع الصحة في اللواء بسبب عدم الحاجة، وخاصة وأنه تم إنشاء مركز صحي شامل نموذجي في منطقة الوسطية العام الماضي بقيمة فاقت المليون دينار، وهذا المركز ليس بحاجة الى مخصصات مالية لاستدامته باعتباره مبنى جديدا.
وأشار إلى أن تكلفة عطاء إنشاء مركز صحي كفر أسد بلغت مليونا وثلاثمائة ألف دينار ضمن موازنات اللامركزية وبمساحة بناء 2040 مترا مربعا، ليقدم بذلك خدماته الصحية لأكثر من 16 ألف نسمة وجميع مناطق اللواء.
وفيما يتعلق بالمراكز الصحية الأخرى في اللواء، أكد بني هاني أنه في حال تتطلب مبالغ مالية من أجل شراء معدات أو صيانة مباني، فإن المجلس ليس لديه أي مشكلة بعمل مناقلات من قطاع لآخر، إضافة إلى أن هناك مخصصات دورية تخصصها وزارة الصحة من أجل استدامة عمل المراكز الصحية في جميع الألوية.
وأكد بني هاني أن الموازنة المقدرة بـ 11 مليون دينار، لا تلبي بالأصل طموح محافظة إربد، التي تعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة، من ناحية عدد السكان والمساحة، مؤكدا أن الموازنة لا تكفي حاجة لواء واحد في المحافظة نظرا للاحتياجات العديدة التي يحتاجها كل لواء.
من جهته، أكد مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني أن لواء الوسطية في المحافظة لم يرصد له للسنة الثانية على التوالي أي مبالغ مالية، رغم توصية المديرية للمجلس بضرورة رصد 70 ألف دينار، من أجل إدامة عمل المراكز الصحية وشراء أجهزة.
وأشار بني هاني، إلى أن هناك 7 مراكز صحية في اللواء بحاجة بشكل دوري لأعمال صيانة، منها مركزان صحييان شاملان، كما أن مركز صحي كفر أسد بحاجة إلى أجهزة أشعة كلفتها 70 ألف دينار، مؤكدا أن عدم رصد أي مبلغ مالي سيؤدي إلى إعاقة العمل وخاصة وأن القطاع الصحي من أكثر القطاعات الحيوية.

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