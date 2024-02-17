لوقف الخسائر.. مزارعون يقتلعون محاصيلهم وآخرون يبيعونها لمربي الماشية (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

وادي الأردن- اضطر عدد من مزارعي وادي الأردن إلى بيع محاصيلهم الزراعية لمربي الماشية، بعد فشل بيعها في الأسواق المركزية بأسعار تساوي على الأقل كلف قطافها وتسويقها.

ففي ظل الظروف السيئة التي يمر بها القطاع الزراعي -وفق مزارعين- نتيجة تردي أسعار البيع وارتفاع كلف الانتاج وغياب الأسواق التصديرية، لم يجد العديد منهم بدا من إنهاء محاصيلهم، لتفادي أي خسائر قد تلحق بهم نتيجة قطافها وتوريدها للاسواق المركزية.

الشاهد، إن الأوضاع التي يواجهها المزارعون لا تنحصر بمنطقة وادي الاردن، فقد شكا مزارعون بالأغوار الجنوبية من ذات المعاناة، وأكدوا في تقرير نشرته "الغد"، أن أسعار بيع العديد من أصناف الخضروات متدنية، ولا يمكن معها تحصيل هامش من الربح.

كما لفتوا إلى عمليات بيع تتم بشكل مباشر على الطرقات، على أمل تحصيل أسعار أفضل من البيع بالسوق المركزي الذي تهاوت أسعار بيع غالبية أصناف الخضار خلال الفترة الماضية.

كما أورد التقرير أن الأسعار المتدنية تدفع بالعديد من صغار المزارعين إلى التوقف عن بيع منتجاتهم للأسواق المركزية للخضار والفواكة، بل بيعها بشكل مباشر للمواطنين، أو للباعة الموسميين على جوانب الطريق العام بالأغوار الجنوبية.

ووفق العديد من المزارعين، فإن أسعار الخضار وصلت لمستويات غير مجدية، حتى لقطافها.

وجاء في التقرير وحسب ما أكده مزارعون، أن سعر صندوق البندورة بلغ حوالي 60 قرشا، وهو المحصول الأكثر اعتمادا في تحصيل هامش من الربح، في حين أن بقية الخضار تباع بالأكوام بديلا عن بيعها بالكيلو.

اللافت، أن حديث المزارعين عن تدني أسعار بيع العديد من المحاصيل بأصنافها المختلفة، يغاير تصريحات مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، والتي أبدت تحفظها على تقرير "الغد" آنف الذكر، وردت في توضيح لها على لسان مديرها مــأمـون العضايلة "بأن أسعار معظم المحاصيل الزراعية من بداية الموسم الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية جيدة لغاية تاريخه، وأن ما ورد في تقريركم لم يتم استشارتنا بدقة معلوماته مسبقاً".



حسم جدلية الربح والخسارة، أمر شائك، لاسيما وأن هناك محاصيل تخسر، وأخرى تربح، وبعضها تنطبق عليه معادلة "رأس برأس".

في هذا الخصوص، يؤكد تجار أن معظم الأصناف المزروعة بوادي الأردن هي زراعات محمية، كلفها مرتفعة، وأي محصول يباع في السوق المركزي بأقل من دينارين يعتبر خاسرا، مبينين أن سعر بيع صندوق الخيار يتراوح ما بين 2 – 3 دنانير والبندورة ما بين 1.8 و2 دينار للصندوق والكوسا

ما بين1.7 – 2 للصندوق والبطاطا ما بين 2.25 و 2.5 دينار للصندوق والفلفل بنوعيه الحار والحلو يباع ما بين 1 و1.5 دينار للصندوق في حين أن بعض الأصناف لم تورد إلى السوق لتدني أسعارها وعلى راسها القرنبيط أو الزهرة.

ويؤكد التاجر خالد الطالب أن معظم أصناف الخضار التي تباع في سوق العارضة حاليا أسعارها دون الكلفة، مبينا أن محاصيل الفلفل بنوعيها الحلو والحار والبطاطا والبندورة والكوسا والخيار تباع بخسارة كونها محاصيل محمية وكلف إنتاجها مرتفعة مقارنة بالزراعات المكشوفة. ويضيف أن غالبية المزارعين يضطرون لقطاف محاصيلهم للحفاظ على النبات على أمل أن تتحسن الاسعار، علما أن الإنتاج الحالي قليل، وأي زيادة سيكون لها آثار كارثية في ظل غياب الأسواق التصديرية.

في المقابل، يوضح المزارع محمد العجوري أنه تكلف مبلغ 8 آلاف دينار لزراعة محصول القرنبيط ورعايته حتى الوصول لمرحلة القطاف، لافتا إلى أنه قام بتوريد أربع سيارات محملة بالمنتج وبيعها في السوق إلا أنها بيعت بسعر أقل من أجور القطاف والتوضيب والنقل، ما اضطره إلى دفع أجور العمال من جيبه والتي بلغت 400 دينار.

ويتابع: أنه بعد ذلك توقف عن القطاف، واضطر لبيع المحصول لمربي الماشية مع ما تكبده من خسارة فادحة، ليتمكن من حراثة الأرض وزراعتها بمحصول آخر، مشيراً إلى أن معظم المحاصيل الزراعية تواجه نفس المصير، باستثناء المحاصيل التي تجد إقبالا على شرائها كالخيار والبندورة والكوسا، والتي على أقل تقدير تباع بثمن يدفع الخسارة عن صاحبها.

ويؤكد مزارعون أن كلف جني المحصول وتعبئته بصناديق وتوريده إلى الأسواق المركزية تفوق ثمن البيع، ما يلحق بهم خسائر هم في غنى عنها، لافتين إلى أن محاصيل القرنبيط والفلفل بنوعيه والبطاطا والورقيات ومحاصيل أخرى تباع بخسارة وبعضها يباع "راس براس" على حد تعبيرهم كالباذنجان والبندورة.

ويبين المزارع عاطف شاكر أن السواد الأعظم من المزارعين يعانون مصاعب جمة نتيجة تراجع أسعار البيع، إذ إن غالبيتهم لم يتمكنوا إلى الآن من سداد ديون الموسم ككلف مستلزمات تجهيز الأرض، والزراعة، والعناية بالمحصول، وأجور العمال، مضيفا أن تدني الأسعار كما هي عليه الآن سيكبد المزارعين خسائر مؤكدة.

ويوضح أن بيع بعض المحاصيل لمربي المواشي سيعود عليهم ببعض السيولة التي ستمكنهم من دفع جزء من أجور العمالة على أقل تقدير، موضحا أن المزارع في غنى عن تكبد خسائر جديدة مع استمرار تردي أسعار بيع الخضار في الأسواق المركزية والتي الحقت بهم خسائر كبيرة.

ويؤكد مزارعون أنهم قاموا بتوريد منتوجاتهم إلى الأسواق المركزية وفوجئوا بأن هناك عجزا في الفاتورة بين كلف القطاف والتوريد ومردود البيع، ما دفعهم إلى التوقف عن قطاف المحصول لتجنب خسائر إضافية، منوهين إلى أن أي محاولة لتسويق المنتوجات سيجبر المزارع على دفع أجور العمالة والنقل من جيبه الخاص، لاسيما وأن شركات الكمسيون تقتص أجورها من ثمن البيع بشكل مباشر.

من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة الزراعية والمبيدات وأجور العمالة وكلف الإنتاج الأخرى شكل تحديا كبيرا أمام المزارع الذي يحاول النهوض والاستمرار في العمل، موضحا أن تدني أسعار البيع بأقل من كلف التسويق يكبد المزارعين خسائر حتمية تزداد مع ارتفاع كلف الإنتاج.

ويبن أن المزارع المثقل بالديون لم يعد بمقدوره تحمل خسائر جديدة ما دفعه إلى التوقف عن جني المحصول وبيعه لمربي الماشية، مبينا أن آخرين قاموا باقتلاع المحاصيل واستبدالها بمحاصيل جديدة على أمل تعويض ما يمكن تعويضه قبل انتهاء الموسم الزراعي.

ويلفت إلى أن القطاع يواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة ويعاني من تحديات ومعيقات وعراقيل جمة نتيجة غياب التصدير إلى الأسواق الخارجية، موضحا أن غياب الأسواق التصديرية تسبب بوجود فائض في الإنتاج انعكس على أسعار البيع التي تدنت لمختلف المحاصيل بشكل كارثي.

بدوره، قال مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان إن الوزارة تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال توفير السبل اللازمة لحل مشكلة التسويق، والتي تعد أهم تحد يواجه المزارع، مضيفا أن الوزارة بدأت فعليا بتنفيذ خطة لاستيعاب فائض الإنتاج من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية والبدء بإنشاء مصانع للصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتجات الزراعية.

وأوضح أن الوزارة ليس لها علاقة بمشكلة تدني أسعار بيع المنتجات كون هذه العملية تخضع لقانون العرض والطلب، ناهيك عن أن ارتفاع كلف الإنتاج كالأسمدة والبذور وما إلى ذلك تخضع هي أيضا للعرض والطلب، إلا أن الوزارة قامت مؤخرا بالسماح وتشجيع شركات زراعية جديدة للعمل على خلق تنافسية تسهم في خفض أسعار مستلزمات الإنتاج.