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مشاركة عمالقة الإعلام والترفيه في المنتدى السعودي للإعلام

2/17/2024 2:21:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد المنتدى الإعلامي السعودي لتقديم فرصة تفاعل مباشر غير مسبوقة مع بعض أبرز الشخصيات في مجال الإعلام والترفيه السعودي.
وفي هذا العام، سيستضيف المنتدى الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ووليد آل إبراهيم، وتركي آل الشيخ، مما يجذب أعداد المشاهدين التي غالبًا ما ترتفع إلى ستة أرقام، مما يسلط الضوء على الترقب والمشاركة الكبيرة التي تحظى بها هذه الشخصيات.
وينتظر هذا التجمع المقرر عقده يومي 20 و21 فبراير تحت قبة المنتدى، عشاق اللعبة الذين يتوقون إلى لقاء مباشر مع هذه الشخصيات المؤثرة.
وتكمن قوة المنتدى الفريدة في قدرته على جمع كبار المتخصصين من قطاعي الإعلام والترفيه، الذين لعبوا أدوارًا محورية في تشكيل الخطاب الثقافي والترفيهي والإعلامي في الرياض وخارجها. وهو بمثابة منصة هامة للتفاعلات وجهاً لوجه بين عمالقة الصناعة وجماهيرهم، مما يزيد من ترسيخ مكانة وسائل الإعلام السعودية المؤثرة في العالم العربي.
ومن المقرر عقد أكثر من 30 جلسة، ويهدف المنتدى الإعلامي السعودي إلى إقامة علاقات مع مختلف المؤسسات الإعلامية ورفع جودة الإنتاج الإعلامي والترفيهي. وهي تسعى جاهدة لمواكبة التطورات التكنولوجية مع تعزيز المكانة العالمية لصناعة الإعلام السعودي، مما يضمن بقاء المملكة في طليعة المشهد الإعلامي العالمي المتطور.

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