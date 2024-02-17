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سقوط قمر صناعي الأربعاء

2/17/2024 2:21:22 PM
(MENAFN- Al Watan) من المتوقع سقوط قمر صناعي كبير على الأرض الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، وهو قمر صناعي أوروبي يطلق عليه ((ERS-2))، وانطلق في 21 إبريل 1995، وكان يستخدم في أغراض الاستشعار عن بُعد، وبقي عاملا حتى 4 يوليو 2011، قبل أن ينتهى عمره الافتراضي، وبقي يسبح في الفضاء منذ ذلك الحين.
وقد استخدمت وكالة الفضاء الأوروبية في يوليو وأغسطس 2011 الوقود المتبقي به في إجراء 66 عملية إعادة توجيه، لتخفيض مداره من ارتفاع 785 إلى 573 كم، وذلك لتقليل فرص اصطدامه بأقمار صناعية أخرى. ولولا تخفيض المدار، لبقي القمر في الفضاء 100 أو 200 عام أخرى.
وصرح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي مشرف برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية، بأن سقوط القمر الصناعي سيكون خارجا عن السيطرة، ومن المتوقع أن يكون وقت السقوط عند الـ12:10 ظهرا بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 27 ساعة، وسيقل مقدار هذا الخطأ الكبير كلما اقتربنا من موعد السقوط. لكن حتى قبل السقوط بساعتين، فإنه لا يمكن معرفة مكان وموعد سقوطه بالضبط، ولكن ستكون هناك مناطق معينة مرشحة لأن يسقط القمر الصناعي فوقها.

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