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قتل 12 من أسرته وهرب

2/17/2024 2:21:22 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل رجل بالرصاص 12 من أفراد أسرته في بلدة صغيرة بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، وفق ما نقلته وكالة ((إرنا)) عن مسؤولين محليين.
وأفادت التقارير بأن قائمة الضحايا شملت والد منفذ الهجوم وشقيقه، بالإضافة إلى العديد من الأطفال.
وأضافت الوكالة أن الرجل، الذي يعتقد أن عمره نحو 30 عاما، دخل العديد من المنازل، أمس، حاملا معه بندقية ((كلاشنكوف))، وفتح النار على أسرته. وأشارت تحقيقات أولية إلى أن الحادث سبقه شجار.
وتبحث الشرطة عن مرتكب الحادث الهارب.

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