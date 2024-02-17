قتل 12 من أسرته وهرب

(MENAFN
- Al Watan) قتل رجل بالرصاص 12 من أفراد أسرته في بلدة صغيرة بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، وفق ما نقلته وكالة ((إرنا)) عن مسؤولين محليين.
وأفادت التقارير بأن قائمة الضحايا شملت والد منفذ الهجوم وشقيقه، بالإضافة إلى العديد من الأطفال.
وأضافت الوكالة أن الرجل، الذي يعتقد أن عمره نحو 30 عاما، دخل العديد من المنازل، أمس، حاملا معه بندقية ((كلاشنكوف))، وفتح النار على أسرته. وأشارت تحقيقات أولية إلى أن الحادث سبقه شجار.
وتبحث الشرطة عن مرتكب الحادث الهارب.
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