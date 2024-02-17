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إيجاد جيتار مفقود من 50 عاماً

2/17/2024 2:21:22 PM
(MENAFN- Al Watan) عُثر على جيتار فقده العضو السابق في فرقة البيتلز بول مكارتني قبل أكثر من 50 عاماً، وكان عزف عليه مجموعة من الأغاني داخل الأستوديو وعلى المسرح هي ((لوف مي دو))، و((شي لوفز يو)).
وأشار موقع بول مكارتني الإلكتروني إلى التأكّد من صحة هذه الآلة التي صممتها شركة ((هوفنر)) وتتخذ من الكمان شكلاً وتم شراؤها في هامبورج بألمانيا عام 1961. وأكد الموقع أنّ ((بول ممتن جداً لجميع مَن شاركوا في البحث)) عن الآلة. وعُثر على الغيتار ((كاملاً))، لكنّه يستدعي ((تصليحات))، بحسب بيان لمشروع ((ذي لوست باس برودجيكت)) الذي أطلق عام 2018 دعوة للتفتيش على الآلة. وخلافاً لما كان يعتقده في البداية المبادران بالمشروع، وهما الزوجان الصحافيان سكوت وناومي جونز، لم تختف الآلة عام 1969، بل سُرقت سنة 1972 من شاحنة صغيرة في غرب لندن.
وأوضحت ناومي جونز ((الأمر المذهل هو أننا عندما بدأنا بالبحث عن الجيتار، اعتقدنا أنّه قد يكون في أي مكان في العالم، لكنّ في الواقع كان على بعد بضعة أميال)).

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