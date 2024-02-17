4 أشخاص يعيشون بالمريخ لمدة عام

(MENAFN
- Al Watan) تبحث وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) عن أربعة متقدمين متحمسين لتجربة محاكاة للحياة لمدة عام على الكوكب الأحمر.
وأعلنت ((ناسا)) يوم الجمعة أنه اعتبارًا من ربيع عام 2025 سيقضى أربعة متطوعين 12 شهرًا في ((مارس ديون ألفًا)) في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهو عبارة عن موقع محاكاة، تبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا، أقيم كنموذج لمحطة أبحاث متطورة على المريخ.
وسيحاكى البرنامج التحديات التي قد تواجهها مهمة على المريخ، بما في ذلك محدودية الموارد وتعطل المعدات، وتأخر الاتصالات، وغيرها من الضغوط البيئية، ومن المنتظر أن تشمل مهمات الطاقم عمليات محاكاة للسير في الفضاء، وعمليات روبوتية، وصيانة لمكان إقامتهم، وتمارين رياضية وزراعة محاصيل.
يذكر أن هذه هي ثاني محاكاة من نوعها. ويمكن تقديم الطلبات حتى الثاني من أبريل المقبل، وفقًا لوكالة ناسا، ويجب أن يكون المتقدمون حاملين شهادة في العلوم الطبيعة وبين الـ30 والـ55 عامًا و((أصحاء ولديهم دوافع))، وغير مدخنين، فضلا عن حمل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، كما يجب أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية، وسيتم تقديم تعويض للمشاركين في المهمة.
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