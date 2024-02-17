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4 أشخاص يعيشون بالمريخ لمدة عام

2/17/2024 2:21:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تبحث وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) عن أربعة متقدمين متحمسين لتجربة محاكاة للحياة لمدة عام على الكوكب الأحمر.
وأعلنت ((ناسا)) يوم الجمعة أنه اعتبارًا من ربيع عام 2025 سيقضى أربعة متطوعين 12 شهرًا في ((مارس ديون ألفًا)) في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهو عبارة عن موقع محاكاة، تبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا، أقيم كنموذج لمحطة أبحاث متطورة على المريخ.
وسيحاكى البرنامج التحديات التي قد تواجهها مهمة على المريخ، بما في ذلك محدودية الموارد وتعطل المعدات، وتأخر الاتصالات، وغيرها من الضغوط البيئية، ومن المنتظر أن تشمل مهمات الطاقم عمليات محاكاة للسير في الفضاء، وعمليات روبوتية، وصيانة لمكان إقامتهم، وتمارين رياضية وزراعة محاصيل.
يذكر أن هذه هي ثاني محاكاة من نوعها. ويمكن تقديم الطلبات حتى الثاني من أبريل المقبل، وفقًا لوكالة ناسا، ويجب أن يكون المتقدمون حاملين شهادة في العلوم الطبيعة وبين الـ30 والـ55 عامًا و((أصحاء ولديهم دوافع))، وغير مدخنين، فضلا عن حمل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، كما يجب أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية، وسيتم تقديم تعويض للمشاركين في المهمة.

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