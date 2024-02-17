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مطار العلا الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مطار العلا الدولي أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية حيث افتتح مسارا جديدا مباشرا من عَمّان، وتعتزم الخطوط الأردنية تسيير رحلتين أسبوعيا بين مطار الملكة علياء الدولي في عَمّان ومطار العلا الدولي ابتداء من تاريخ 16 فبراير.
ويشكل المسار الجديد جسرا تاريخيا يمتد إلى حقبة شهدت فيها كلتا المنطقتين ازدهار الحضارة النبطية القديمة التي تركت آثارها راسخةً حتى اليوم في كل من البتراء في الأردن، والحجر في العلا.
يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية قامت مؤخرا بتوسيع مسارات الطيران لربط العلا بأوروبا من خلال رحلات جوية مباشرة من باريس إلى العلا، مع عودة رحلتها الموسمية التي أقلعت في 28 يناير 2024، إلى جانب إطلاق رحلات طيران الخليج المباشرة بين المنامة والعلا، كما تتوفر خيارات الطيران المباشر إلى العلا من دبي والدوحة والقاهرة ومدن مختلفة داخل المملكة.
ويأتي هذا التوسع في مسارات الطيران ليلعب دورا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار الذين تجذبهم العلا، بما يسهم في المضي قدما لتحقيق هدف العلا المتمثل في الترحيب بمليوني زائر سنويا بحلول عام 2035، مما يسهم في استدامة الوجهة للأجيال القادمة مع تعزيز جودة تجارب الزوار.

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