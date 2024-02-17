مطار العلا الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استقبل مطار العلا الدولي أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية حيث افتتح مسارا جديدا مباشرا من عَمّان، وتعتزم الخطوط الأردنية تسيير رحلتين أسبوعيا بين مطار الملكة علياء الدولي في عَمّان ومطار العلا الدولي ابتداء من تاريخ 16 فبراير.
ويشكل المسار الجديد جسرا تاريخيا يمتد إلى حقبة شهدت فيها كلتا المنطقتين ازدهار الحضارة النبطية القديمة التي تركت آثارها راسخةً حتى اليوم في كل من البتراء في الأردن، والحجر في العلا.
يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية قامت مؤخرا بتوسيع مسارات الطيران لربط العلا بأوروبا من خلال رحلات جوية مباشرة من باريس إلى العلا، مع عودة رحلتها الموسمية التي أقلعت في 28 يناير 2024، إلى جانب إطلاق رحلات طيران الخليج المباشرة بين المنامة والعلا، كما تتوفر خيارات الطيران المباشر إلى العلا من دبي والدوحة والقاهرة ومدن مختلفة داخل المملكة.
ويأتي هذا التوسع في مسارات الطيران ليلعب دورا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار الذين تجذبهم العلا، بما يسهم في المضي قدما لتحقيق هدف العلا المتمثل في الترحيب بمليوني زائر سنويا بحلول عام 2035، مما يسهم في استدامة الوجهة للأجيال القادمة مع تعزيز جودة تجارب الزوار.
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