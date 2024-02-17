الفهود تستفيق وتفترس الحزم - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/17/2024 2:21:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) استفاق الفيحاء على الصعيد المحلي ونفض غبار سلسلة الخسائر المتتالية التي سبقت فترة التوقف، وتغلب على مضيفه الحزم 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير بالرس، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للفهود هنري أونيكورو ((13، 82))، وأنطوني نواكايمي ((59))، وللحزم محمد الثاني ((10))، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 22 نقطة وتقدم للمركز الـ13، وظل الحزم على 13 نقطة في المركز الأخير.
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