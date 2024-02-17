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الفهود تستفيق وتفترس الحزم - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استفاق الفيحاء على الصعيد المحلي ونفض غبار سلسلة الخسائر المتتالية التي سبقت فترة التوقف، وتغلب على مضيفه الحزم 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير بالرس، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للفهود هنري أونيكورو ((13، 82))، وأنطوني نواكايمي ((59))، وللحزم محمد الثاني ((10))، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 22 نقطة وتقدم للمركز الـ13، وظل الحزم على 13 نقطة في المركز الأخير.

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