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8 غرز برأس كوري الخليج - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) خضع لاعب الخليج،الكوري الجنوبي يونج جانج، لعملية جراحية عاجلة في الرأس، بعد إصابته أمام الاتفاق بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتعرض جانج لإصابة قوية في الدقيقة الـ20 من عمر المواجهة، التي كسبها فارس الدهناء، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة إسعاف، وجرى علاج موضع الإصابة بثمانية غرز جراحية.

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