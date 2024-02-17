8 غرز برأس كوري الخليج - جريدة الوطن السعودية

8 غرز برأس كوري الخليج - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/17/2024 2:21:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) خضع لاعب الخليج،الكوري الجنوبي يونج جانج، لعملية جراحية عاجلة في الرأس، بعد إصابته أمام الاتفاق بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتعرض جانج لإصابة قوية في الدقيقة الـ20 من عمر المواجهة، التي كسبها فارس الدهناء، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة إسعاف، وجرى علاج موضع الإصابة بثمانية غرز جراحية.
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