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على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. وزير الخارجية يجري عدة لقاءات - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.
كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

MENAFN17022024000089011017ID1107864365

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