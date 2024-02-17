على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. وزير الخارجية يجري عدة لقاءات - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.
كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
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