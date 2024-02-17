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إيراني يقتل 12 شخصا من أقربائه رميا بالرصاص - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل رجل إيراني عمره 30 عاما 12 شخصا من أقاربه رميا بالرصاص في منطقة ريفية نائية جنوب شرق إيران، في أعنف حادث من نوعه منذ عقود.
وقال رئيس وزارة العدل في محافظة كرمان، إبراهيم حميدي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن المسلح فتح النار على والده وشقيقه وأقاربه في الصباح الباكر في إحدى القرى بسبب خلافات عائلية.
وذكر التقرير، الذي لم يحدد هوية المهاجم، أنه استخدم بندقية كلاشينكوف هجومية.
وتتحدث وسائل الإعلام المحلية عن حوادث إطلاق نار من حين لآخر، لكن هذا الهجوم أدى إلى أعلى عدد من القتلى في إيران، حيث لا يُسمح للمواطنين قانونيا سوى بحمل بنادق الصيد، وهو أمر شائع في المناطق الريفية.
وفي عام 2022، فتح موظف تم فصله من مجموعة مالية مملوكة للدولة، النار في مكان عمله السابق، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين قبل أن ينتحر في غرب البلاد.
وفي عام 2016، أطلق رجل يبلغ من العمر 26 عاما النار على 10 من أقاربه في منطقة ريفية في جنوب إيران.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت أعمال العنف في البلاد التي تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى جانب العقوبات الأمريكية الساحقة التي ساعدت في ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.

MENAFN17022024000089011017ID1107864364

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