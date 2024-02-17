حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 28858 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 68667.
وجاء في البيان: "ارتكب الجيش الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا وسجلت 125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ134، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
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