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حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 28858 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 68667.
وجاء في البيان: "ارتكب الجيش الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا وسجلت 125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ134، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

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