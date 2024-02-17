أسباب ظهور المياه البيضاء للشباب

(MENAFN
- Al Watan) حادث أو إصابة على العين
تعرض العين لإصابة بسبب حادث أو ما شابه مثل: إصابة كرة قدم أو التعرض لجرح في العين يصل إلى العدسة كجرح السكين مثلًا، أو تعرض العين لمواد كيماوية.
السكري
إذا كنت مصابا بالسكري، فهذا يعني أن فرصة إصابتك بالمياه البيضاء هي الضعف! خاصة إذا كان مستوى السكر لديك غير مقبول.
نمط حياة غير صحي
بعض العوامل التي تمارسها في حياتك تجعلك معرضًا أكثر من غيرك للمياه البيضاء، مثل: التدخين، وتلوث الهواء، والمبيدات الحشرية، وتعاطي المخدرات أو المواد غير المشروعة، ونقص العناصر الغذائية.
التعرض للإشعاع
التعرض المستمر لأشعة X أو التصوير الطبقي المحوري (CT-scan) من الممكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للمياه البيضاء على العين. لذلك يوصى الأشخاص الذين يحتاجون صورًا طبية متكررة أن يتابعوا الأمر مع طبيب العيون.
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