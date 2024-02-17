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أسباب ظهور المياه البيضاء للشباب

2/17/2024 2:19:14 PM
(MENAFN- Al Watan) حادث أو إصابة على العين
تعرض العين لإصابة بسبب حادث أو ما شابه مثل: إصابة كرة قدم أو التعرض لجرح في العين يصل إلى العدسة كجرح السكين مثلًا، أو تعرض العين لمواد كيماوية.
السكري
إذا كنت مصابا بالسكري، فهذا يعني أن فرصة إصابتك بالمياه البيضاء هي الضعف! خاصة إذا كان مستوى السكر لديك غير مقبول.
نمط حياة غير صحي
بعض العوامل التي تمارسها في حياتك تجعلك معرضًا أكثر من غيرك للمياه البيضاء، مثل: التدخين، وتلوث الهواء، والمبيدات الحشرية، وتعاطي المخدرات أو المواد غير المشروعة، ونقص العناصر الغذائية.
التعرض للإشعاع
التعرض المستمر لأشعة X أو التصوير الطبقي المحوري (CT-scan) من الممكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للمياه البيضاء على العين. لذلك يوصى الأشخاص الذين يحتاجون صورًا طبية متكررة أن يتابعوا الأمر مع طبيب العيون.

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