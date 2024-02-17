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سمكة حامل بدون ذكر تثير العلماء

2/17/2024 2:19:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر سمكة من نوع الراي تعيش في حوض أسماك ببلدة صغيرة في الولايات المتحدة أن تلِد صغاراً رغم عدم وجود ذكر من نوعها في الحوض نفسه، مما أثار اهتماماً محلياً بها وفضولاً بين الأوساط العلمية.
بدأت السمكة المسماة ((تشارلوت)) والتي تتم تربيتها منذ أكثر من ثماني سنوات في هندرسون بولاية نورث كارولاينا، في النمو بشكل غير عادي في أواخر نوفمبر. واعتقد المسؤولون عن حوض الأسماك بدايةً أنها قد تكون مصابة بورم.
وفي حديث إلى وكالة فرنس برس، قالت الممرضة كينسلي بوييت ((بدأ بطنها ينمو بشكل متزايد، واعتقدنا أنّه قد يكون سرطاناً)). ومن المعروف أن مثل هذه التكيّسات تتطوّر في الأعضاء التناسلية لأسماك الراي التي لا تتزاوج.
ولكن بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، تبيّن أنها بويضات.
وقد تلد ((تشارلوت)) في أي وقت. وتُعد ((الولادات من دون تزاوج)) نادرة، في حين تختلف فترة الحمل بين حالة وأخرى، إذ لا تكون بالضرورة بين ثلاثة إلى أربعة أشهر كما هو معروف بالنسبة إلى هذا النوع.
وقد أثار وضع السمكة حالة من الحماسة في البلدة الصغيرة.
وأشارت بوييت إلى إعادة افتتاح حوض الأسماك الخميس بعدما أغلق مدة طويلة بسبب أعمال ترميم، لافتةً إلى أنّ كل الزائرين أبدوا رغبتهم منذ دخول المكان في رؤية ((تشارلوت)).
تُعدّ القدرة على التكاثر من دون الدور الجيني للذكر مسألة نادرة جداً، لكنّها سُجلت خلال السنوات الأخيرة لدى عدد كبير من الفقاريات بينها الطيور والزواحف والأسماك، ولكن ليس لدى الثدييات.
وقال بريان لوجار من مركز الدراسات الساحلية في بروفينستاون بولاية ماساتشوستس، إن الحيوانات التي لا تستطيع التزاوج تقوم أحياناً بهذه العملية التي تسمى التوالد العذري.
وتعاود خلايا صغيرة تسمى الأجسام القطبية تتشكل في الوقت نفسه الذي تتشكل فيه البويضات وتتفكك في العادة، الاندماج مع البويضة، مما يوفر المادة الجينية اللازمة لتكوين جنين قابل للحياة.

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