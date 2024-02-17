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اختبار دم يتنبأ بالخرف

2/17/2024 2:19:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد علماء بأن الاختلافات الدقيقة في المستويات الخاصة ببروتينات معينة في الدم تسمح بتحديد علامات الإنذار المبكر المحتملة لمرض خطير شائع.
وكتب عالم الأعصاب في جامعة ((فودان))، يو جو، وزملاؤه: ((من المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى آثار مهمة على فحص الأشخاص المعرضين للإصابة بالخرف بشكل كبير، والتدخل المبكر)).
وأوضح العلماء أنه مع تزايد معدلات الخرف على مستوى العالم، وعدم وجود علاج له، يمكن لنظام الإنذار المبكر أن يمنح المزيد من الوقت لإبطاء تقدم المرض لدى ملايين الأشخاص الذين سينتهي بهم الأمر إلى هذه الحالة المنهكة في المستقبل.
وقارن يو وفريقه 1463 نوعًا من بروتينات البلازما الموجودة في عينات الدم لـ52645 شخصًا بالغًا دون تشخيص الخرف من البنك الحيوي في بريطانيا.
وكشفت النتائج عن تغيرات شائعة في مصل الدم لدى 1417 مريضًا أصيبوا لاحقًا بأحد أنواع الخرف المختلفة، بما في ذلك مرض ألزهايمر، على مدى 14 عامًا.
وأوضح العلماء أن التغيرات كانت في تركيزات أربعة بروتينات محددة موجودة باستمرار في بلازما المرضى الذين سيتم تشخيص إصابتهم بالخرف.
وتشمل هذه البروتينات: الحمضية الليفية الدبقية (GFAP)، وببتيد الخفيف للخيوط العصبية (NEFL)، وعامل النمو/التمايز 15 (GDF15)، وبروتين ربط بيتا لعامل النمو الكامن 2 (LTBP2).
وبيّن العلماء أن بروتين ((GFAP)) مرتبط بالخرف سابقًا، وهو بروتين موجود في الخلايا التي تدعم نظام الخلايا العصبية لدينا.
ووجدو العلماء أن مستويات ((GFAP)) و((NEFL)) في بلازما الدم بدأت تتغير لدى مرضى الخرف في المستقبل لمدة تصل إلى عقد من الزمن قبل ظهور أعراض الخرف الواضحة، بحسب مجلة ((ساينس أليرت)) العلمية.

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