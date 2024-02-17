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5 ثوانٍ لفحص سرطان الثدي

2/17/2024 2:19:14 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة، نُشرت في مجلة aip))، أن جهازا جديدا محمولا قادرا على اختبار سرطان الثدي في أقل من خمس ثوان باستخدام عينة صغيرة فقط من اللعاب. وهذا الجهاز المحمول ليس فقط سريعًا وسهل الاستخدام بشكل ملحوظ، ولكنه أيضًا فعال للغاية من حيث التكلفة.
يستخدم الجهاز، الذي تبلغ تكلفته 5 دولارات، شرائط الاختبار التي تبلغ تكلفة كل منها بضعة سنتات، وتشمل شرائط اختبار الجلوكوز المتاحة بسهولة في السوق.
شرائط اختبار
يستخدم جهاز الاستشعار البيولوجي، وهو تطوير تعاوني بين جامعتي فلوريدا ويانغ مينغ تشياو تونغ الوطنية في تايوان، شرائط اختبار ورقية مطلية بأجسام مضادة محددة، إذ تتفاعل هذه الأجسام المضادة مع المؤشرات الحيوية للسرطان المستهدفة في الاختبار. وعند وضع قطرة من اللعاب على الشريط، يتم إرسال نبضات كهربائية إلى نقاط الاتصال الموجودة على جهاز الاستشعار البيولوجي، وتؤدي هذه العملية إلى ربط المؤشرات الحيوية بالأجسام المضادة، ما يؤدي إلى تغيير قابل للقياس في إشارة الخرج. بعد ذلك، يتم تحويل هذا التغيير إلى بيانات رقمية، ما يشير إلى وجود العلامة الحيوية.
ويؤكد الباحثون أن هذا الجهاز يمثل بديلا ثوريا للطرق التقليدية مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي. وغالبًا ما تتضمن هذه الطرق التقليدية التعرض للإشعاع، وهي باهظة الثمن وبطيئة، وتتطلب معدات ضخمة.

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