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60 تشكيليا عالميا يجسدون البيئتين المحلية والعربية

2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهم تجمع 60 تشكيليًا عالميًا، يمثلون 14 دولة، في تجسيد 70 لوحة متنوعة للبيئتين ((المحلية، والعربية))، وذلك على مدى الـ3 أيام الماضية، وحمل التجمع مسمى: ملتقى ((مفن)) بتنظيم من دار نورة الموسى للفنون المبدعة في الأحساء، وبالشراكة مع فرع الجمعية العربية السعودية، في الهواء الطلق وسط أحد البساتين في واحة الأحساء

أوكرانية ترسم قصة مجنون ليلى
اقتبس تشكيليون لوحاتهم من البيئة المحلية، كالنخيل، والمزارع، وضيافة القهوة السعودية، والعمارة التقليدية في السعودية، والوجبات الشعبية، والخيل العربي، والإبل، إضافة إلى تجسيد تشكيلية أجنبية، وتحديدًا من الجنسية الأوكرانية لقصة قيس ((مجنون ليلى))، وتجسيد المدرسة الحروفية، وذلك بتوظيف الخط العربي في اللوحات التشكيلية، والهوية المعمارية في الأحساء.

التجمع البصري
أوضحت التشكيلية السعودية صابرين الماجد، أن ((مفن))، هو ملتقى فني ثقافي تشكيلي دولي، جمع هؤلاء التشكيليين، الذين تم اختيارهم بعناية، موضحة أنه من المقرر، إطلاق معرض مساء اليوم في دار نورة الموسى الدولي للفنون التشكيلية، وهدف الملتقى لتبادل الخبرات الفنية في الفنون بشكل عام والفنون البصرية بشكل خاص، حيث تسعى الدار إلى تقديم البرامج والفعاليات التي ترتبط ببعضها البعض، والارتقاء في الجوانب البصرية، وربط الفنانين ببعضهم من داخل وخارج المملكة، ليتحقق التجمع البصري.

لغات فنية مختلفة
أضافت، إن الملتقى عبارة عن ورش رسم حرة، ومباشرة، التقى فيها فنانون من محافظات المنطقة الشرقية ومناطق المملكة والخليج العربي والوطن العربي وبعض الدول العالمية، من بينها: سوريا، والعراق، وتونس، والمغرب، ولبنان، وأوكرانيا، وروسيا، وبولندا، وأمريكا، إذ مكن الفنانين على التعرف على الأساليب والتقنيات الجديدة بالساحة التشكيلية، ونشط الحراك الفني المحلي والدولي، إضافة إلى التواصل مع لغات فنية مختلفة تنشر الثقافة بشكل حديث، والاستفادة بشكل كبير بين الهواة والفنانين المحترفين.

تغذية بصرية ممتعة
قال وكيل كلية التصاميم والفنون التطبيقية في جامعة الطائف الدكتور عبدالعزيز الدقيل ((مشارك في الملتقى)): أن تشارك بجميع أحاسيسك، أن تنغمس في التجربة بجميع تفاصيلها، أن تتبادل ثقافات الفن في وقت وجيز وقصير، أنت في مفن، وهو الملتقى الدولي الأول، فقد تميز وتفرد الملتقى كصناعة على مستوى الأحساء، جمع هؤلاء العالميين بمختلف الأساليب والمدارس الفنية والثقافات المختلفة، على أرض الحضارات -الأحساء، وبين نخيلها في جو مُلهم لأي فنان يثير فيه الجوانب الإبداعية، لينثر كل ما بداخله وما تحتويه جعبته الفنية على عمله الفني مختزلًا جميع الصور الذهنية والمدركات
والرموز التشكيلية ليقدم للمتلقي تغذية بصرية

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