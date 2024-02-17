ندوة توعوية بأهمية التطعيمات للحوامل

(MENAFN
- Al Watan) نظمت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع – فرع محافظة جدة ندوتها الطبية الثالثة حول أهمية التطعيمات للسيدات الحوامل تحت عنوان ((العوائق والإستراتيجيات الحالية لتغطية مثالية))، التي انعقدت برئاسة استشاري طب الأسرة أشرف أمير، وبمشاركة كل من أخصائي الوبائيات وصحة المجتمع محمد الثنيان، والدكتورة أغاريد الدوسري، ورئيسة الجمعية السعودية للقبالة رؤى الطوالي، ومدير المجموعة الطبية للقاحات بشركة جلاسكو الطبية منصور خلف، حيث ناقشوا أهم المستجدات في التطعيمات الخاصة بالسيدات الحوامل، ومدى أهميتها.
وأكد المشرف العام على فرع الجمعية بجدة، الدكتور سامي عيد، أن ((اهتمام الجمعية بإقامة وتنظيم هذه الندوات العلمية والطبية يأتي ضمن أولوياتها التعليمية والتوعوية الهادفة للارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للأطباء والمتخصصين العاملين في مختلف التخصصات بمستشفياتنا وفي مراكزنا الطبية والبحثية)).
وأشار إلى أن هذه الندوة تستهدف جميع أطباء الأسرة والمجتمع، وأطباء الأمراض المعدية والنساء والولادة والقابلات والتمريض والصيدلة، وغيرهم من الممارسين الصحيين من التخصصات ذات العلاقة بتطعيمات الحوامل.
وشدد الدكتور عيد على أهمية هذه التطعيمات للسيدات الحوامل في وقاية الأم والجنين من الإصابة بالأمراض، بما يسهم في سلامة الولادات، وبالتالي المحافظة على تحسين جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع السعودي، من مواطنين ومقيمين، في المملكة.
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