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ندوة توعوية بأهمية التطعيمات للحوامل

2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع – فرع محافظة جدة ندوتها الطبية الثالثة حول أهمية التطعيمات للسيدات الحوامل تحت عنوان ((العوائق والإستراتيجيات الحالية لتغطية مثالية))، التي انعقدت برئاسة استشاري طب الأسرة أشرف أمير، وبمشاركة كل من أخصائي الوبائيات وصحة المجتمع محمد الثنيان، والدكتورة أغاريد الدوسري، ورئيسة الجمعية السعودية للقبالة رؤى الطوالي، ومدير المجموعة الطبية للقاحات بشركة جلاسكو الطبية منصور خلف، حيث ناقشوا أهم المستجدات في التطعيمات الخاصة بالسيدات الحوامل، ومدى أهميتها.
وأكد المشرف العام على فرع الجمعية بجدة، الدكتور سامي عيد، أن ((اهتمام الجمعية بإقامة وتنظيم هذه الندوات العلمية والطبية يأتي ضمن أولوياتها التعليمية والتوعوية الهادفة للارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للأطباء والمتخصصين العاملين في مختلف التخصصات بمستشفياتنا وفي مراكزنا الطبية والبحثية)).
وأشار إلى أن هذه الندوة تستهدف جميع أطباء الأسرة والمجتمع، وأطباء الأمراض المعدية والنساء والولادة والقابلات والتمريض والصيدلة، وغيرهم من الممارسين الصحيين من التخصصات ذات العلاقة بتطعيمات الحوامل.
وشدد الدكتور عيد على أهمية هذه التطعيمات للسيدات الحوامل في وقاية الأم والجنين من الإصابة بالأمراض، بما يسهم في سلامة الولادات، وبالتالي المحافظة على تحسين جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع السعودي، من مواطنين ومقيمين، في المملكة.

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