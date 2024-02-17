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الزكاة: إلغاء التعامل بالمفوتر 030 واستبداله بـ 020 في عمليات السداد

2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملائها إلى استخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد عبر جميع أنظمة المدفوعات، وذلك عند دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية، مؤكدةً أن رقم المفوتر (030) المخصص سابقًا للخدمات الجمركية جرى إلغاء التعامل من خلاله واعتماد رقم المفوتر (020) فقط لإتمام عمليات السداد لجميع الخدمات المرتبطة بالهيئة سواءً الزكوية أو الضريبية أو الجمركية.
وأكدت الهيئة على جميع المستفيدين من خدماتها بضرورة التأكد من استخدام رقم المفوتر (020) فقط؛ لضمان دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية بطريقة صحيحة.

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