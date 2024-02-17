نائب أمير مكة يجري زيارات تفقدية لـ 5 محافظات

(MENAFN
- Al Watan) يستكمل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، هذا الأسبوع، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات بحرة، الجموم، خليص، الكامل، ورابغ .
وزار نائب أمير مكة خلال الفترة الماضية 10 محافظات تم خلالها تدشين واستعراض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعا، كما رأس اجتماعات المجالس المحلية وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي.
وتأتي زيارات الأمير سعود بن مشعل لمحافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.
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