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نائب أمير مكة يجري زيارات تفقدية لـ 5 محافظات

2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يستكمل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، هذا الأسبوع، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات بحرة، الجموم، خليص، الكامل، ورابغ .
وزار نائب أمير مكة خلال الفترة الماضية 10 محافظات تم خلالها تدشين واستعراض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعا، كما رأس اجتماعات المجالس المحلية وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي.
وتأتي زيارات الأمير سعود بن مشعل لمحافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.

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