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وضع حجر الأساس لمشروع مرافي شمال جدة

2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد نائب أمير المنطقة، الأمير سعود بن مشعل، وضع حجر أساس مشروع ((مرافي)) الذي تنفذه مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية، وهو أحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعد صفحة جديدة للحياة في شمال جدة.
وتشكل هذه الوجهة العالمية الجديدة والفريدة من نوعها نقلة نوعية لمدينة جدة، حيث ستجمع بين نمط الحياة المطل على الواجهة البحرية ومجموعة غنية من المرافق التجارية والترفيهية والفندقية والبنى التحتية المتميزة ذات المستوى العالمي، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية الطموح بإدراج ثلاث مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.
وتُمثل مراسم وضع حجر الأساس إيذانا ببدء أعمال تشييد أكبر مشاريع روشن متعددة الاستخدامات حتى الآن، الذي سيصبح وجهة عالمية نموذجية لأسلوب الحياة العصري في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.
ويمتد مشروع ((مرافي)) على مساحة 11.8 مليون متر مربع، ويمثل نموذجا للمشاريع المتعددة الاستخدامات التي تتمحور حول الإنسان، حيث يجمع بين نمط الحياة الجديد والمميز الذي تقدمه روشن وقناة مائية هي الأولى من نوعها في السعودية، التي تتدفق مياهها من البحر الأحمر إلى داخل المدينة، ويوفر مناطق جديدة ذات إيقاع نشط تشجع على ممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل المتعددة، بما فيها المواصلات المائية.
ونظرا لقربه من مجتمع ((العروس)) السكني المتكامل من روشن، سيقدم ((مرافي)) مزيجا نابضا بالحياة من الأنشطة التجارية والثقافية والتجارب المائية ومتاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم ومرافق الضيافة والمساحات الترفيهية، بما في ذلك المنطقة المخصصة للابتكار. بينما ستضيف القناة بُعدا جديدا لإستراتيجية النقل المتعدد في روشن، حيث سيوفر التاكسي المائي والعبارات المائية اتصالا مباشرا من القناة حتى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالإضافة إلى تسهيل الرحلات بين وجهات مرافي ​​​

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