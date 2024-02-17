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500 شتلة بنجران

2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووحدة أعمال المياه بالمنطقة، أعمال المرحلة الثانية لتنمية الغطاء النباتي في المنطقة بزراعة 500 شتلة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في صهبان بمدينة نجران.
وتأتي عملية التشجير استمرارا لحملة ((لنكن قدوة)) ضمن مبادرة ((السعودية الخضراء))، التي تسهم بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، حيث تجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة وبرامج الاستدامة من أجل تحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.

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