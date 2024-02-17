500 شتلة بنجران

(MENAFN
- Al Watan) دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووحدة أعمال المياه بالمنطقة، أعمال المرحلة الثانية لتنمية الغطاء النباتي في المنطقة بزراعة 500 شتلة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في صهبان بمدينة نجران.
وتأتي عملية التشجير استمرارا لحملة ((لنكن قدوة)) ضمن مبادرة ((السعودية الخضراء))، التي تسهم بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، حيث تجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة وبرامج الاستدامة من أجل تحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.
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