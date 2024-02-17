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8 فرق بإكستريم إي

2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت بجدة النسخة الرابعة من السلسلة العالمية ((إكستريم إي)) لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإشراف وزارة الرياضة، على مدار يومين، وبمشاركة 8 فرق عالمية و16 متسابقًا.

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