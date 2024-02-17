8 فرق بإكستريم إي

8 فرق بإكستريم إي
التاريخ
2/17/2024 2:19:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) انطلقت بجدة النسخة الرابعة من السلسلة العالمية ((إكستريم إي)) لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإشراف وزارة الرياضة، على مدار يومين، وبمشاركة 8 فرق عالمية و16 متسابقًا.
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