ريال مدريد يسدد طعنة جديدة لسان جيرمان
التاريخ
2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستهدف ريال مدريد توجيه طعنة جديدة لباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ يخطط الملكي للتعاقد مع المستشار الرياضي للنادي الباريسي، البرتغالي لويس كامبوس، وذلك بخلاف التعاقد مع كيليان مبابي.
MENAFN17022024000089011017ID1107864345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.