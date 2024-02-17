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اليابان تطلق قمري مراقبة بعد نجاح صاروخها

2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل الصاروخ الياباني الرائد H3 إلى مداره وأطلق قمرين صناعيين صغيرين للمراقبة في اختبار ثانٍ رئيسي بعد إطلاق فاشل لأول مرة العام الماضي، مما عزز الأمل للبلاد في سباق الفضاء العالمي.
وانطلق الصاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي في الوقت المحدد بعد يومين من تأجيل إطلاقه المقرر أصلًا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أو JAXA، إن الصاروخ وصل بنجاح إلى المدار على ارتفاع حوالي 670 كيلومترًا (حوالي 420 ميلًا) وأطلق قمرين صناعيين.
القدرة على المنافسة
وقال هيروشي ياماكاوا رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مؤتمر صحفي ((نشعر بارتياح شديد لتمكننا من إعلان النتائج الجيدة)).
وتتمثل المهام الرئيسية لـ H3 في تأمين الوصول المستقل إلى الفضاء والقدرة على المنافسة مع تزايد الطلب الدولي على إطلاق الأقمار الصناعية. وقال ياماكاوا: ((لقد خطونا خطوة أولى كبيرة اليوم نحو تحقيق هذا الهدف)).
ويمثل الإطلاق دفعة لبرنامج الفضاء الياباني بعد سلسلة من النجاحات الأخيرة، بما في ذلك الهبوط التاريخي الدقيق على القمر بمركبة فضائية غير مأهولة الشهر الماضي.
وتمت مراقبة عملية الإطلاق عن كثب كاختبار لتطوير الفضاء في اليابان بعد فشل H3، في رحلته الأولى في مارس الماضي، في تشغيل محرك المرحلة الثانية. وقامت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ومقاولها الرئيسي شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتطوير H3 كخليفة لدعائمها الأساسية الحالية، H-2A، والتي من المقرر أن تتقاعد بعد رحلتين أخريين.
ومع ارتفاع الصاروخ وإطلاق حمولته الأولى بنجاح، ابتهج أعضاء المشروع في مركز قيادة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية واحتضنوا بعضهم البعض في لقطات بث مباشر.
وتم تزيين الصاروخ H3 رقم 2 بآلاف الملصقات التي تحمل رسائل مرسلة من المهنئين في جميع أنحاء البلاد.
سوق الأقمار الصناعية
وتم وضع قمرين صناعيين صغيرين - قمر المراقبة CE-SAT-IE، الذي طورته شركة Canon Electronics، وTIRSAT، الذي شارك في تطويره عدد من الشركات والجامعات - في H3. وقال صانعوها إنهم على استعداد لاغتنام الفرصة لأنهم يرون سوقًا متنامية في أعمال الأقمار الصناعية.
وتم تصميم H3 الذي يبلغ طوله 57 مترًا (187 قدمًا) لحمل حمولات أكبر من H-2A بتكاليف أقل بكثير تبلغ حوالي 50 مليار ين (330 مليون دولار)، لتكون قادرة على المنافسة عالميًا.
وقال ماسايوكي إيجوتشي، رئيس قسم الدفاع والفضاء في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، إن شركته تأمل في تحقيق قدرة تنافسية أفضل في الأسعار بعد حوالي اثنتي عشرة عملية إطلاق أخرى. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على موقع X، تويتر سابقًا: ((يسعدني أن أرى هذا الإنجاز المذهل في قطاع الفضاء مباشرة بعد نجاح الهبوط على سطح القمر SLIM)). ((أتوقع أن يحقق الصاروخ الياباني الأساسي إنجازات ثابتة)).
وفي الشهر الماضي، نجح صاروخ H-2A في وضع قمر صناعي للتجسس في مداره المخطط له، وبعد أيام قامت المركبة الفضائية غير المأهولة التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية SLIM بأول هبوط ((دقيق)) على سطح القمر في العالم، ثم التقطت البيانات القمرية.

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