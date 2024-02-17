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تحذير صيني في مؤتمر ميونخ للأمن

2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمام جمع من مسؤولي سياسة الأمن الدولي أن محاولة منع الصين من التجارة باسم تجنب التبعية سيكون خطأً تاريخيًا.
وتريد ألمانيا المضيفة تجنب الاعتماد المفرط على التجارة مع الصين المتزايدة العدوانية وتنويع إمداداتها من السلع الأساسية في نهج تسميه ((إزالة المخاطر)). وهذا يتماشى مع نهج القوى الصناعية الأخرى في مجموعة السبع، التي أكدت أنها لا تسعى إلى إيذاء الصين أو إحباط تنميتها. وانتقدت بكين هذه الاستراتيجية. وقال وانغ: ((اليوم... أصبح المزيد من الناس يدركون أن غياب التعاون هو الخطر الأكبر)). ((أولئك الذين يحاولون استبعاد الصين باسم الحد من المخاطر سوف يرتكبون خطأً تاريخيًا)).
وأضاف: ((إن الاقتصاد العالمي يشبه محيطًا كبيرًا لا يمكن تقسيمه إلى بحيرات معزولة)). ((لا يمكن عكس الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية. نحن بحاجة إلى العمل معًا لجعل العولمة أكثر فائدة وشمولًا على مستوى العالم)).

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