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الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي يجبر الناس على مغادرة رفح

2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الناس يغادرون رفح في أقصى جنوب قطاع غزة باتجاه دير البلح في وسط القطاع، في ظل التقارير، التي تفيد باستمرار الغارات الجوية المكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, "إن انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية؛ نظراً للقيود الكبيرة التي يفرضها الاحتلال على القطاع في إيصال المساعدات الإنسانية، حيث أصبحت الظروف الإنسانية في رفح قاسية على نحو متزايد".
وتطرّق إلى أن الفئات الضعيفة من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية، مبيناً أن الأونروا حذّرت من انهيار النظام الصحي والغذائي في قطاع غزة.

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