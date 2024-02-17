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وزير الخارجية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لأمن المنطقة

2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن الرد الإسرائيلي غير المقيد في غزة من شأنه تأجيج المشاعر.
وأضاف خلال جلسة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي وقف التصعيد" ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة إقامة دولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح إقامة علاقات مع إسرائيل يعتمد على مبادرة السلام العربية، مشددا على أنه لن يكون هناك إقامة علاقات مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن ما يحدث في قطاع غزة لا يخدم تحقيق السلم والأمن في المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري قد حذر في الجلسة نفسها من أن أي عملية عسكرية (إسرائيلية) في رفح ستشكل تهديدًا مباشرا لـ"أمن بلاده القومي".
وقال شكري: "لسنا بحاجة إلى المزيد من التصعيد في المنطقة"، لافتا إلى أن أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات خطيرة.
وشدد على ضرورة أن نتجنب العواقب الوخيمة على المدنيين في غزة ونسعى إلى وقف التصعيد العسكري.
وانطلق صباح اليوم السبت فعاليات ثاني أيام مؤتمر ميونخ للأمن وفي جعبتها نقاشات ومحادثات مهمة حول النظام الدولي والصراعات الإقليمية والقضايا الأخرى، وسط وجود عربي لافت.
ويحظى المؤتمر الأبرز عالميا الذي يشارك فيه مئات القادة والوزراء وخبراء الأمن والدفاع بمتابعة إعلامية ضخمة، وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة.

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