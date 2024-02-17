لابورتا يرفض إقالة تشافي

لابورتا يرفض إقالة تشافي
التاريخ
2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) حسم رئيس برشلونة، خوان لابورتا، موقفه من إقالة مدرب البرشا تشافي قبل رحيله نهاية الموسم، إذ اتخذ لابورتا قرارًا بعدم إقالة تشافي هيرنانديز، بغض النظر عما يحدث في الفريق.
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