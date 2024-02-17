كلوب يشيد بخليفته
التاريخ
2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، بقدرات مدرب باير ليفركوزن، الإسباني تشابي ألونسو، الذي يعد أحد المرشحين لخلافة كلوب في الريدز خلال الموسم المقبل، بعد رحيل كلوب.
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