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كلوب يشيد بخليفته

2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، بقدرات مدرب باير ليفركوزن، الإسباني تشابي ألونسو، الذي يعد أحد المرشحين لخلافة كلوب في الريدز خلال الموسم المقبل، بعد رحيل كلوب.

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