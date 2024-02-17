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إيصال الكهرباء للحيازات الزراعية عبر نما

2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء استقبال طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم الزراعية، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، وذلك عبر بوابة "نما" الإلكترونية.
أهداف ومزايا
يهدف برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية، والاستغناء عن مصادر الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء، في القطاع الزراعي؛ ومن ثم الإسهام في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، والحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة، تحقيقًا لأهداف رؤية"المملكة 2030" الطموحة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظمت بالتعاون مع وزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل لأصحاب المزارع شرحت خلالها أهداف ومزايا برنامج إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي.
مناطق مستهدفة
أوضح رئيس الفريق الزراعي للبرنامج، المهندس محمد العبد اللطيف، أن البرنامج يمر بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي جمع البيانات اللازمة لحساب الأحمال الكهربائية للمزارع المستهدفة من خلال زيارات ميدانية. والمرحلة الثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر منصة "نما" ضمن موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمرحلة الثالثة هي ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة الكهربائية في المناطق المستهدفة.
3 مراحل للبرنامج
01 جمع بيانات الأحمال الكهربائية للمزارع
02 تقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية
03 ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية

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