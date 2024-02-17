العالمي يحبط النموذجي

(MENAFN
- Al Watan) واصل النصر مطاردته لمنافسه التقليدي الهلال، وسجل انتصاره الخامس على التوالي، بتغلبه على ضيفه الفتح 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((17))، وأوتافيو ((72))، وللنموذجي سالم النجدي ((29))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 49 نقطة ثانيا، مقلصا الفارق بينه وبين الهلال إلى 4 نقاط، وبقي الفتح على 29 نقطة سابعا.
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