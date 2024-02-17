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العالمي يحبط النموذجي

2/17/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل النصر مطاردته لمنافسه التقليدي الهلال، وسجل انتصاره الخامس على التوالي، بتغلبه على ضيفه الفتح 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((17))، وأوتافيو ((72))، وللنموذجي سالم النجدي ((29))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 49 نقطة ثانيا، مقلصا الفارق بينه وبين الهلال إلى 4 نقاط، وبقي الفتح على 29 نقطة سابعا.

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