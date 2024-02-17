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مبعوث بايدن: شكاوى إسرائيل كاذبة

2/17/2024 2:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) في انتقاد علني نادر من مبعوث أممي خاص من إدارة بايدن لعدوان إسرائيل، واستمرارها في منع المساعدات، قال ديفيد ساترفيلد، المبعوث الخاص لإدارة بايدن للشرق الأوسط للقضايا الإنسانية، إن إسرائيل لم تقدم أدلة محددة على أن ((حماس)) تحول مساعدات الأمم المتحدة، وإن عمليات القتل التي استهدفت في الآونة الأخيرة قادة شرطة غزة الذين يحرسون قوافل الشاحنات جعلت من ((المستحيل عمليا)) توزيع البضائع بأمان.
وأشار إلى أن ((الفوضى والاحتجاجات الإسرائيلية المنتظمة عند نقاط العبور من قِبل أولئك الذين يعارضون دخول المساعدات غزة قد عطلت عملية التسليم والتوزيع)).
الحراسة الأمنية
وأوضح ساترفيلد: ((نحن نعمل مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على معرفة الحلول التي يمكن إيجادها هنا، لأن الجميع يريد أن يرى استمرار المساعدة، والحل سيتطلب عودة شكل من أشكال الحراسة الأمنية)).
وأضاف أن الإسرائيليين لم يقدموا ((أدلة محددة على تحويل أو سرقة مساعدات الأمم المتحدة)).
وحتى قبل الانتكاسة الأخيرة، قالت الولايات المتحدة إن المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية على الإطلاق، بينما يتجمع أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في مدينة رفح الجنوبية على الحدود مع مصر، بعد أن استجابوا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية. مع ذلك، لا يوجد مكان آمن، حيث تشن إسرائيل أيضًا غارات جوية على رفح.
غارات جوية
ويقول سكان منطقة رفح إنه من الشائع أن تحاول مجموعات من الأطفال والمراهقين إيقاف الشاحنات في أثناء دخولها غزة، للحصول على الإمدادات.
وقد فتحت الشرطة النار بعد أن هاجم حشد من الناس شاحنة مساعدات خرجت من معبر رفح مع مصر. وقال وائل أبو عمر، المتحدث باسم هيئة المعابر المحلية، إن شخصا قتل.
وزعمت إسرائيل، مرارا وتكرارا، أن ((حماس)) تحول المساعدات، بما في ذلك الوقود، بعد دخولها غزة، وهو ادعاء نفته وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على سيارة إلى مقتل ثلاثة من كبار قادة الشرطة في رفح، أول نقطة دخول لإيصال المساعدات. كما قتل ضابطان آخران بغارة أخرى.
وتخضع قوة الشرطة لسيطرة وزارة الداخلية التي تديرها ((حماس)). لكن ساترفيلد أشار إلى أنها تضم ​​أيضا أولئك الذين انضموا قبل سيطرة الحركة على غزة في 2007.
القلق المصري
وقالت إسرائيل إنها عازمة توسيع نطاق قتالها البري، ليشمل رفح، التي تصورها على أنها آخر معقل كبير لمقاتلي ((حماس))، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا. وفي استجابة للمخاوف الدولية، قالت إسرائيل إنها ستضع خطة لإجلاء المدنيين قبل غزو المدينة الجنوبية.
بينما حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل على عدم تنفيذ العملية دون خطة ((ذات مصداقية))، لحماية المدنيين، والتركيز بدلا من ذلك على وقف إطلاق النار. في حين قالت مصر إن مثل هذه العملية يمكن أن تهدد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد أصدر العديد من زعماء العالم الآخرين رسائل مماثلة تثير القلق.
وقالت إسرائيل إنها لا تخطط لإجبار الفلسطينيين على دخول مصر.
المساعدات التي دخلت غزة
18 ديسمبر - 10 فبراير:
* 6964 شاحنة * 1772 شاحنة محملة بأغراض صحية وملابس ومياه وأكفان ومستلزمات ((كورونا))
* 5192 شاحنة تابعة لـ((أونروا)) والمؤسسات الدولية والهلال الأحمر
* المساعدات جنوب غزة لا تتجاوز 5% من الاحتياج اليومي

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