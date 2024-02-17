((إيسترن كومبانى)).. زيادة الأسعار تدعم الإيرادات

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة الشرقية“إيسترن كومبانى“، نهاية الأسبوع الماضى جميع منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار.

تدعم الزيادة في الأسعار الحفاظ على إيرادات الشركة فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالى تكاليف الإنتاج.

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وبحسب تقرير لمركز بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، صادر فى نهاية العام الماضى، ستكمن زيادات الأسعار الشركة من زيادة المعروض فى الفترة المقبلة، وفقًا لمتغيرات السوق وسياسة العرض والطلب.

حيث حققت الشركة نموًا فى الإيرادات بنسبة 54% فى الربع الثانى من العام المالى الجارى، لتصل 4.8 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى.

فيما حققت الشركة أرباحاً بلغت 2.89 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 3.48 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 7.92 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.86 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.