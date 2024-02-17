Sunday, 18 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((إيسترن كومبانى)).. زيادة الأسعار تدعم الإيرادات

2/17/2024 2:19:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت شركة الشرقية“إيسترن كومبانى“، نهاية الأسبوع الماضى جميع منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار.

تدعم الزيادة في الأسعار الحفاظ على إيرادات الشركة فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالى تكاليف الإنتاج.

موضوعات متعلقة ((مراكز بحثية)) ترفع القيمة العادلة لسهم“أبوظبي الإسلامي” تحسن أداء البورصة وسعر الصرف يحددان مسار شهادات((GDR)) للأسهم في 2024 جني أرباح متوقع لـ((EGX30)) مع اقتراب مستويات المقاومة

وبحسب تقرير لمركز بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، صادر فى نهاية العام الماضى، ستكمن زيادات الأسعار الشركة من زيادة المعروض فى الفترة المقبلة، وفقًا لمتغيرات السوق وسياسة العرض والطلب.

حيث حققت الشركة نموًا فى الإيرادات بنسبة 54% فى الربع الثانى من العام المالى الجارى، لتصل 4.8 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى.

فيما حققت الشركة أرباحاً بلغت 2.89 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 3.48 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 7.92 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.86 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

MENAFN17022024000202011048ID1107864335

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث