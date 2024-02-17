((إيسترن كومبانى)).. زيادة الأسعار تدعم الإيرادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة الشرقية“إيسترن كومبانى“، نهاية الأسبوع الماضى جميع منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار.
تدعم الزيادة في الأسعار الحفاظ على إيرادات الشركة فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالى تكاليف الإنتاج.
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وبحسب تقرير لمركز بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، صادر فى نهاية العام الماضى، ستكمن زيادات الأسعار الشركة من زيادة المعروض فى الفترة المقبلة، وفقًا لمتغيرات السوق وسياسة العرض والطلب.
حيث حققت الشركة نموًا فى الإيرادات بنسبة 54% فى الربع الثانى من العام المالى الجارى، لتصل 4.8 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى.
فيما حققت الشركة أرباحاً بلغت 2.89 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 3.48 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 7.92 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.86 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
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