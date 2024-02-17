جني أرباح متوقع لـ((EGX30)) مع اقتراب مستويات المقاومة

توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن يدفع تحسن قيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، استمرار صعود السوق بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية وتحول الأجانب نحو الشراء مرة أخرى، مع إمكانية حدوث جنى أرباح مؤقت في ظل الوصول إلى مستويات المقاومة.

شهد السوق قيم تداولات بنحو 28.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.4 مليار سهم، بتنفيذ 836.1 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 30.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.9 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية بيع وشراء، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 2.1% إلى تريليونى جنيه.

موضوعات((إيسترن كومبانى)).. زيادة الأسعار تدعم الإيرادات توقعات بعوائد طفيفة على أسهم EGX30 بواقع 6.4% العام الجاري %78 زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال 2023

وأوضح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن اقتراب المؤشر الرئيسي من اختراق مستوى 29100 نقطة، بعد التماسك أعلى 28500 نقطة، سوف يليه ظهور جديد للقوى الشرائية تؤكد مؤشرات صحة السوق، حتى فى حالة بداية تصحيح مؤقت.

أشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لديه مستهدفات أعلى 7600 نقطة تصل إلى 8 آلاف نقطة بعد استمرار عمليات الشراء والمتاجرات السريعة بالأسبوع الماضى.

أضاف أن قطاعى البتروكيماويات والعقارات يشهدان فرصا واعدة خلال الجلسات المقبلة.

فيما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.8% إلى 28926 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.2% إلى مستوى 7243 نقطة.

وتوقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تستمر الحركة الإيجابية بالأسهم القيادية على الأقل خلال الأسبوع الجارى.

أضافت أن المؤشر الرئيسى للسوق عاد مجددًا للحد الأعلى للنطاق العرضى الذى يتداول فيه منذ تحقيق قمة تاريخية أعلى 30 ألف نقطة خلال يناير الماضى.

أوضحت أن اختراق مستوى 29000 نقطة قد يليه موجة تصحيح هابط مؤقتة نتيجة لرغبة المتعاملين في جنى الأرباح.

رجحت تكوين مؤشر EGX70 EWI قمما جديدة أعلى مستوى 7300 نقطة خلال الجلسات باستمرار الضغوط الشرائية على الأسهم المكونة له.

وأشارت إلى بعض القطاعات التي تمثل فرصا للشراء، نظرًا لاستفادتها من التخفيض المتوقع لسعر صرف الجنيه مثل الأدوية والبتروكيماويات والأسمدة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 2.1% إلى مستوى 35484 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 5% إلى مستوى 10161 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P نموًا بنحو 5.5% إلى مستوى 5971 نقطة.

واستحوذت تعاملات المصريين على 91.2% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 2.5% والعرب 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 507.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 48.7 مليون جنيه.

مثلت تعاملات المصريين 90.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9% وسجل العرب 6.3%، كما سجل الأجانب صافى شراء بنحو 2.3 مليار جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 344.2 جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.