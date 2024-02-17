جني أرباح متوقع لـ((EGX30)) مع اقتراب مستويات المقاومة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصطفى: EGX70 EWI سيكون قمما جديدة أعلى 7300 نقطة
توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن يدفع تحسن قيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، استمرار صعود السوق بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية وتحول الأجانب نحو الشراء مرة أخرى، مع إمكانية حدوث جنى أرباح مؤقت في ظل الوصول إلى مستويات المقاومة.
شهد السوق قيم تداولات بنحو 28.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.4 مليار سهم، بتنفيذ 836.1 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 30.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.9 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية بيع وشراء، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 2.1% إلى تريليونى جنيه.
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وأوضح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن اقتراب المؤشر الرئيسي من اختراق مستوى 29100 نقطة، بعد التماسك أعلى 28500 نقطة، سوف يليه ظهور جديد للقوى الشرائية تؤكد مؤشرات صحة السوق، حتى فى حالة بداية تصحيح مؤقت.
أشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لديه مستهدفات أعلى 7600 نقطة تصل إلى 8 آلاف نقطة بعد استمرار عمليات الشراء والمتاجرات السريعة بالأسبوع الماضى.
أضاف أن قطاعى البتروكيماويات والعقارات يشهدان فرصا واعدة خلال الجلسات المقبلة.
فيما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.8% إلى 28926 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.2% إلى مستوى 7243 نقطة.
وتوقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تستمر الحركة الإيجابية بالأسهم القيادية على الأقل خلال الأسبوع الجارى.
أضافت أن المؤشر الرئيسى للسوق عاد مجددًا للحد الأعلى للنطاق العرضى الذى يتداول فيه منذ تحقيق قمة تاريخية أعلى 30 ألف نقطة خلال يناير الماضى.
أوضحت أن اختراق مستوى 29000 نقطة قد يليه موجة تصحيح هابط مؤقتة نتيجة لرغبة المتعاملين في جنى الأرباح.
رجحت تكوين مؤشر EGX70 EWI قمما جديدة أعلى مستوى 7300 نقطة خلال الجلسات باستمرار الضغوط الشرائية على الأسهم المكونة له.
وأشارت إلى بعض القطاعات التي تمثل فرصا للشراء، نظرًا لاستفادتها من التخفيض المتوقع لسعر صرف الجنيه مثل الأدوية والبتروكيماويات والأسمدة.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 2.1% إلى مستوى 35484 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 5% إلى مستوى 10161 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P نموًا بنحو 5.5% إلى مستوى 5971 نقطة.
واستحوذت تعاملات المصريين على 91.2% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 2.5% والعرب 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 507.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 48.7 مليون جنيه.
مثلت تعاملات المصريين 90.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9% وسجل العرب 6.3%، كما سجل الأجانب صافى شراء بنحو 2.3 مليار جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 344.2 جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
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