البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان مسار علاقات التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، مسار علاقات التعاون المشترك بين البحرين والاتحاد الأوروبي، وأوجه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات.

جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، حيث جرى – أيضا خلال اللقاء – استعراض عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي؛ بما فيها الحرب في قطاع غزة، وحرية الملاحة البحرية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

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وفي السياق، التقى الزياني – في مدينة ميونخ – برئيس إقليم كردستان العراق نيرجيرفان بارزاني، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي بين البحرين وإقليم كردستان في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تطويرها؛ بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

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