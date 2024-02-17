البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان مسار علاقات التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، مسار علاقات التعاون المشترك بين البحرين والاتحاد الأوروبي، وأوجه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات.
جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، حيث جرى – أيضا خلال اللقاء – استعراض عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي؛ بما فيها الحرب في قطاع غزة، وحرية الملاحة البحرية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).
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وفي السياق، التقى الزياني – في مدينة ميونخ – برئيس إقليم كردستان العراق نيرجيرفان بارزاني، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي بين البحرين وإقليم كردستان في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تطويرها؛ بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107864331
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