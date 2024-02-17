Sunday, 18 February 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير: ألمانيا قد تحتاج لإنفاق أكثر من 2% من ناتجها الإجمالي على الدفاع

2/17/2024 2:18:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم السبت إن ألمانيا قد تحتاج لإنفاق أكثر من اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لردع روسيا في السنوات المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، وفقا لنص كلمته المعدة مسبقا،“فخور بأن أقول إننا سننفق هذا العام أكثر من اثنين بالمئة من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع. وأنا أيضا واقعي بما يكفي لأرى أن هذا قد لا يكون كافيا في السنوات المقبلة”.

موضوعات متعلقة تخزين الغاز في أوكرانيا يسهل المراهنات على قطاع الطاقة الاتحاد الإفريقي: يمكن للمؤسسات المالية إطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في القارة النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والفلسطينيين بات“وشيكا”

وقالت وزارة الدفاع الألمانية قبل أيام إن ألمانيا حققت الهدف الذي وضعه حلف شمال الأطلسي للإنفاق الدفاعي والبالغ اثنين بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، مع زيادة الإنفاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

المصدر:

MENAFN17022024000202011048ID1107864330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث