وزير: ألمانيا قد تحتاج لإنفاق أكثر من 2% من ناتجها الإجمالي على الدفاع

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم السبت إن ألمانيا قد تحتاج لإنفاق أكثر من اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لردع روسيا في السنوات المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، وفقا لنص كلمته المعدة مسبقا،“فخور بأن أقول إننا سننفق هذا العام أكثر من اثنين بالمئة من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع. وأنا أيضا واقعي بما يكفي لأرى أن هذا قد لا يكون كافيا في السنوات المقبلة”.

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وقالت وزارة الدفاع الألمانية قبل أيام إن ألمانيا حققت الهدف الذي وضعه حلف شمال الأطلسي للإنفاق الدفاعي والبالغ اثنين بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، مع زيادة الإنفاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

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