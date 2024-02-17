وزير: ألمانيا قد تحتاج لإنفاق أكثر من 2% من ناتجها الإجمالي على الدفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم السبت إن ألمانيا قد تحتاج لإنفاق أكثر من اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لردع روسيا في السنوات المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، وفقا لنص كلمته المعدة مسبقا،“فخور بأن أقول إننا سننفق هذا العام أكثر من اثنين بالمئة من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع. وأنا أيضا واقعي بما يكفي لأرى أن هذا قد لا يكون كافيا في السنوات المقبلة”.
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وقالت وزارة الدفاع الألمانية قبل أيام إن ألمانيا حققت الهدف الذي وضعه حلف شمال الأطلسي للإنفاق الدفاعي والبالغ اثنين بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، مع زيادة الإنفاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107864330
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