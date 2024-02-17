تحسن أداء البورصة وسعر الصرف يحددان مسار شهادات((GDR)) للأسهم في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حسن: تزايد عمليات“الأربيتراج”مرتبط بشح الدولار في السوق
توقع خبراء أن يشهد أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية، فى الأسواق الأجنبية تحسنًا فى ظل استمرار الأداء الإيجابى المحقق فى الأسهم خلال العام الماضى، وكذلك منذ بداية العام الجارى.
أوضح المتعاملون، أن الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الموازى والسعر الرسمى تسببت فى نشاط عمليات الاربيتراج“تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع” والبيع العكسى لتوفير الدولار .
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وقال شريف نبوى، رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة نعيم القابضة، أن ارتفاع أحجام تداولات شهادات الإيداع، يرجع إلى التحرك الإيجابى للأسهم القيادية بالسوق المصرى والمصدرة لتلك الشهادات، فضلًا عن تحقيق قمة تاريخية جديدة بالبورصة وتوقعات استمرار الأداء الإيجابى، حيث تكون دائمًا العلاقة طردية مع أداء السهم بالسوق المصرى.
أوضح أن العلاقة عكسية لأداء أسعار الشهادات مع سعر الدولار، خاصةً أن سعر الشهادة يعكس دائمًا السعر الحقيقى للعرض والطلب لدولار الأسهم مثل ما يعسكه سعر الذهب ويسمى بـ”دولار الصاغة”.
أكد أن أكثر الأسهم النشطة فى الأسواق الخارجية هو سهم البنك التجارى الدولى ويليه سهم المجموعة المالية إى إف جى القابضة، نظرًا لعدد الأسهم المتاحة ووجود طلب عليهم من المستثمرين الأجانب.
كشف عن أن الـ”GDR” ليس مجرد بوابة خلفية للحصول على عملات أجنبية وتحديدًا الدولار، حيث يعد وسيلة استثمار قانونية متاحة ويجرى مراقبتها من جهات محلية ودولية.
فيما ذكر محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن نشاط عمليات الاربيتراج مؤخرًا مرتبط بشح الدولار فى السوق المصرى ولجوء العملاء والتجار لتوفيره عبر طرق بديلة كان منها شراء أسهم مصرية وبيعها فى السوق الخارجى كشهادة إيداع دولية.
كشف عن أن شهادات الأسهم المصرية أصبحت فرصة للعملاء الأجانب مع وجود أوامر بيع من المصريين، بأسعار منخفضة لا تعكس فى أوقات كثيرة السعر فى السوق الرئيسى بمصر، وأن الفارق يصل أحيانًا إلى 50%.
عزا انحسار العمليات على بعض أسهم الشركات التى أصدرت شهادات إيداع دولية، إلى انخفاض نسب التداول التداول الحر لشهادات الإيداع دولية، فى أغلب الأسهم.
وتصل نسبة شهادات الإيداع الدولية من أسهم البنك التجارى الدولى نحو 26.7%، فيما تبلغ من إى إف جى القابضة نحو 8.05%، ومن إيديتا للصناعات الغذائية نحو 8.16%، ومن حديد عز نحو 5.82%، ومن المصرية للاتصالات نحو 0.03%، ومن مدينة مصر 0.08%.
كما اتجهت عدة شركات إلى إلغاء شهادات الأيداع الدولية المصدرة لها مثل باكين وعامر جروب وبالم هيلز خلال السنوات الماضية.
وحقق أداء سهم البنك التجارى الدولى فى بورصة لندن -صاحب أكبر نسبة بين الأسهم المصرية- صعودًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضى، إلى 1.17 دولار، مقارنة بـ81 جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضى فى السوق المصرى.
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