تحسن أداء البورصة وسعر الصرف يحددان مسار شهادات((GDR)) للأسهم في 2024

توقع خبراء أن يشهد أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية، فى الأسواق الأجنبية تحسنًا فى ظل استمرار الأداء الإيجابى المحقق فى الأسهم خلال العام الماضى، وكذلك منذ بداية العام الجارى.

أوضح المتعاملون، أن الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الموازى والسعر الرسمى تسببت فى نشاط عمليات الاربيتراج“تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع” والبيع العكسى لتوفير الدولار .

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وقال شريف نبوى، رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة نعيم القابضة، أن ارتفاع أحجام تداولات شهادات الإيداع، يرجع إلى التحرك الإيجابى للأسهم القيادية بالسوق المصرى والمصدرة لتلك الشهادات، فضلًا عن تحقيق قمة تاريخية جديدة بالبورصة وتوقعات استمرار الأداء الإيجابى، حيث تكون دائمًا العلاقة طردية مع أداء السهم بالسوق المصرى.

أوضح أن العلاقة عكسية لأداء أسعار الشهادات مع سعر الدولار، خاصةً أن سعر الشهادة يعكس دائمًا السعر الحقيقى للعرض والطلب لدولار الأسهم مثل ما يعسكه سعر الذهب ويسمى بـ”دولار الصاغة”.

أكد أن أكثر الأسهم النشطة فى الأسواق الخارجية هو سهم البنك التجارى الدولى ويليه سهم المجموعة المالية إى إف جى القابضة، نظرًا لعدد الأسهم المتاحة ووجود طلب عليهم من المستثمرين الأجانب.

كشف عن أن الـ”GDR” ليس مجرد بوابة خلفية للحصول على عملات أجنبية وتحديدًا الدولار، حيث يعد وسيلة استثمار قانونية متاحة ويجرى مراقبتها من جهات محلية ودولية.

فيما ذكر محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن نشاط عمليات الاربيتراج مؤخرًا مرتبط بشح الدولار فى السوق المصرى ولجوء العملاء والتجار لتوفيره عبر طرق بديلة كان منها شراء أسهم مصرية وبيعها فى السوق الخارجى كشهادة إيداع دولية.

كشف عن أن شهادات الأسهم المصرية أصبحت فرصة للعملاء الأجانب مع وجود أوامر بيع من المصريين، بأسعار منخفضة لا تعكس فى أوقات كثيرة السعر فى السوق الرئيسى بمصر، وأن الفارق يصل أحيانًا إلى 50%.

عزا انحسار العمليات على بعض أسهم الشركات التى أصدرت شهادات إيداع دولية، إلى انخفاض نسب التداول التداول الحر لشهادات الإيداع دولية، فى أغلب الأسهم.

وتصل نسبة شهادات الإيداع الدولية من أسهم البنك التجارى الدولى نحو 26.7%، فيما تبلغ من إى إف جى القابضة نحو 8.05%، ومن إيديتا للصناعات الغذائية نحو 8.16%، ومن حديد عز نحو 5.82%، ومن المصرية للاتصالات نحو 0.03%، ومن مدينة مصر 0.08%.

كما اتجهت عدة شركات إلى إلغاء شهادات الأيداع الدولية المصدرة لها مثل باكين وعامر جروب وبالم هيلز خلال السنوات الماضية.

وحقق أداء سهم البنك التجارى الدولى فى بورصة لندن -صاحب أكبر نسبة بين الأسهم المصرية- صعودًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضى، إلى 1.17 دولار، مقارنة بـ81 جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضى فى السوق المصرى.