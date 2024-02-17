((دايموند موتورز)) ترفع أسعار ((ميتسوبيشى)) بنحو 250 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة ((دايموند موتورز))، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية ((ميتسوبيشى ))، السيارة ((إكسباندر))، و((إكليبس كروس))، و((ميراج)) و((اتراج)) موديل 2024، بزيادة بلغت نحو 175 و250 ألف جنيه، وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل لشهر فبراير الجارى.

ورفعت الشركة أسعار السيارة ((ميتسوبيشى إكسباندر)) موديل 2024 بزيادة تصل إلى 220 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((Midline)) نحو 1.440 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Highline)) ارتفعت إلى 1.5 مليون جنيه.

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كما رفعت الشركة أسعار سيارات ((إكليبس كروس)) موديل 2024 بنحو 250 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى 1.675 مليون جنيه، والفئة الثانية نحو 1.740 مليون جنيه، والفئة الثالثة نحو 1.8 مليون جنيه، والفئة الرابعة نحو 1.870 مليون جنيه.

كما زادت أسعار السيارتان ((أتراج)) و((ميراج)) موديل 2024 بنحو 175 ألف جنيه، وكل منهما يتم تقديمها بالسوق عبر فئة واحدة فقط، وحددت الشركة سعر ((أتراج)) بـ 915 ألف جنيه، بينما قدرت سعر ((ميراج)) بنحو 930 ألف جنيه.