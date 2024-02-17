((دايموند موتورز)) ترفع أسعار ((ميتسوبيشى)) بنحو 250 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة ((دايموند موتورز))، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية ((ميتسوبيشى ))، السيارة ((إكسباندر))، و((إكليبس كروس))، و((ميراج)) و((اتراج)) موديل 2024، بزيادة بلغت نحو 175 و250 ألف جنيه، وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل لشهر فبراير الجارى.
ورفعت الشركة أسعار السيارة ((ميتسوبيشى إكسباندر)) موديل 2024 بزيادة تصل إلى 220 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((Midline)) نحو 1.440 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Highline)) ارتفعت إلى 1.5 مليون جنيه.
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كما رفعت الشركة أسعار سيارات ((إكليبس كروس)) موديل 2024 بنحو 250 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى 1.675 مليون جنيه، والفئة الثانية نحو 1.740 مليون جنيه، والفئة الثالثة نحو 1.8 مليون جنيه، والفئة الرابعة نحو 1.870 مليون جنيه.
كما زادت أسعار السيارتان ((أتراج)) و((ميراج)) موديل 2024 بنحو 175 ألف جنيه، وكل منهما يتم تقديمها بالسوق عبر فئة واحدة فقط، وحددت الشركة سعر ((أتراج)) بـ 915 ألف جنيه، بينما قدرت سعر ((ميراج)) بنحو 930 ألف جنيه.
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