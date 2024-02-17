الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) تسجل 2.2 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كيا ))، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لشهر فبراير الجارى.
وحددت الشركة أسعار سيارات ((كيا سبورتاج)) موديل 2024، الفئة الأولى ((LX)) نحو 2.1 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX)) بسعر 2.25 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((H/L)) بسعر 2.45 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((T/L)) بنحو 2.1 مليون جنيه، والفئة الخامسة ((Special Edition)) بسعر 2.160 مليون جنيه، والفئة السادسة ((GT)) وصلت إلى 2.2 مليون جنيه.
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وحددت ((EIT)) أسعار طرازات ((كيا أكسيد)) موديل 2024، لتسجل الفئة الأولى ((H/L)) بسعر 1.75 مليون جنيه، والفئة الثانية ((H/L)) بنحو 1.84 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بـ 1.95 مليون جنيه.
واستقرت أسعار سيارات ((كيا جراند سيراتو))، لتسجل الفئة الأولى ((LX)) نحو 1.45 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX Cam)) بسعر 1.55 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((HL)) بسعر 1.65 مليون جنيه.
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