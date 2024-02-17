Sunday, 18 February 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) تسجل 2.2 مليون جنيه

2/17/2024 2:18:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كيا ))، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لشهر فبراير الجارى.

وحددت الشركة أسعار سيارات ((كيا سبورتاج)) موديل 2024، الفئة الأولى ((LX)) نحو 2.1 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX)) بسعر 2.25 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((H/L)) بسعر 2.45 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((T/L)) بنحو 2.1 مليون جنيه، والفئة الخامسة ((Special Edition)) بسعر 2.160 مليون جنيه، والفئة السادسة ((GT)) وصلت إلى 2.2 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة ((دايموند موتورز)) ترفع أسعار ((ميتسوبيشى)) بنحو 250 ألف جنيه “النصر للسيارات” تنتج أول سيارة“مصرية – صينية” العام المقبل “تاتا” الهندية تدرس فصل وحدة أجراتاس لصناعة البطاريات

وحددت ((EIT)) أسعار طرازات ((كيا أكسيد)) موديل 2024، لتسجل الفئة الأولى ((H/L)) بسعر 1.75 مليون جنيه، والفئة الثانية ((H/L)) بنحو 1.84 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بـ 1.95 مليون جنيه.

واستقرت أسعار سيارات ((كيا جراند سيراتو))، لتسجل الفئة الأولى ((LX)) نحو 1.45 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX Cam)) بسعر 1.55 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((HL)) بسعر 1.65 مليون جنيه.

MENAFN17022024000202011048ID1107864327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث