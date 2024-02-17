الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) تسجل 2.2 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كيا ))، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لشهر فبراير الجارى.

وحددت الشركة أسعار سيارات ((كيا سبورتاج)) موديل 2024، الفئة الأولى ((LX)) نحو 2.1 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX)) بسعر 2.25 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((H/L)) بسعر 2.45 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((T/L)) بنحو 2.1 مليون جنيه، والفئة الخامسة ((Special Edition)) بسعر 2.160 مليون جنيه، والفئة السادسة ((GT)) وصلت إلى 2.2 مليون جنيه.

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وحددت ((EIT)) أسعار طرازات ((كيا أكسيد)) موديل 2024، لتسجل الفئة الأولى ((H/L)) بسعر 1.75 مليون جنيه، والفئة الثانية ((H/L)) بنحو 1.84 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بـ 1.95 مليون جنيه.

واستقرت أسعار سيارات ((كيا جراند سيراتو))، لتسجل الفئة الأولى ((LX)) نحو 1.45 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX Cam)) بسعر 1.55 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((HL)) بسعر 1.65 مليون جنيه.