((مراكز بحثية)) ترفع القيمة العادلة لسهم أبوظبي الإسلامي

رفعت المراكز البحثية القيمة العادلة لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي مع توصية بالشراء على السهم، حيث قامت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية برفع القيمة العالدة لسهم المصرف إلى 51.9 جنيه مقابل سعر سوقي حاليًا في مستوى 49 جنيها، في أحدث تقرير لها عن تقييم المصرف صدر في منتصف يناير الماضي.

فيما سبقتها بحوث العربي الأفريقي لتداول الأرواق المالية في تقرير صادر في ديسمبر الماضي التى رفعت فيه القيمة لسهم المصرف إلى 42.2 جنيه مقابل سعر سوقي حينها 37 جنيها، والتى قفزها السهم بالفعل.

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وعزت النعيم رفع تقييمها للبنك وزيادة السعر المستهدف إلى توقعاتها للأداء المالي للمصرف خلال السنوات المقبلة، مرجحة وصول إجمالى القروض الممنوحة من المصرف بنهاية عام 2023 إلى 67.29 مليار جنيه، في حين سيرتفع في العام الجاري إلى 88.34 مليار جنيه على أن تواصل النمو في العام المقبل ليسجل إجمالي قروض المصرف أكثر من 123 مليار جنيه، كما توقعت نمو القروض زيادة في الطلب على التسهيلات الائتمانية من الشركات بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتوقعت وصول نسبة القروض للودائع في نهاية العام الماضي إلى 55.2% متراجعة بنسبة طفيفة عما حققه المصرف في نهاية عام 2022، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع حينها نحو 60.38%، على أن تواصل التحسن الطفيف لتسجل 55.95 بنهاية العام الجاري، فيما ستقفز إلى 58.21% بنهاية عام 2025.

وترى النعيم، أن ودائع مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر ستقفز إلى 121.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بما تم تحقيقه فعليًا في عام 2022 والذي سجل 97.6 مليار جنيه، مرجحة أن تواصل الودائع النمو خلال العام الجاري لتصل إلى 157.8 مليار جنيه، فيما ستبلغ في عام 2025 ما يصل لقرابة 212 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن أرباح البنك ستواصل النمو المتزايد على مدار الـ3 سنوات المشمولة التوقعات، حيث ستسجل فى نهاية عام 2023 قرابة 4.8 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار محققة في عام 2022 مما يعنى توقعات بتضاعف أرباح البنك، فيما رجحت وصول صافى الأرباح خلال العام الجاري إلى 7.3 مليار جنيه، والعام المقبل لأكثر من 7.9 مليار جنيه.

وذكرت أن صافي الدخل من الفائدة سيحقق وتيرة تصاعدية أيضًا فى النمو ليصل إلى 8.88 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل ما سجله المصرف في 2022 والذي بلغ آنذاك 4.8 مليار جنيه، على أن يقفز إلى 13.9 مليار جنيه فى العام الجاري، ويواصل النمو حتى 16.6 مليار جنيه فى العام المقبل مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة.

البنك المركزي كان رفع سعر الفائدة بمقدار 11% على مدى 6 مرات خلال آخر عامين، منها 8% على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3 %على مرتين في 2023، ليصل مستواها حالياً لدى“المركزي المصري” إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.

وتابعت البحوث أن تقييمها للسهم يتضمن مضاعف سعر السهم إلى القيمة الدفترية بمقدار 1.97 مرة، وهو ما لايزال يمثل خصمًا كبيرًا لأقرب نظرائه الإقليميين.

وأرجعت ذلك التقويم إلى الاستحواذ المثالي من المصرف الأم التي زاد ملكيته في المصرف التابع على مر السنين الماضية إلى جانب كون مصرف أبوظبي الإسلامى من بين أفضل اللاعبين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في مصر، حيث يتمتع بوضع جيد يسمح له بزيادة حجمه وجذب العملاء، وجذب تلك الشريحة التى لا تتعامل مع البنوك التقليدية من بين السكان الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة.

وعزت أيضًا توقعات النمو إلى عدم توزيع الأرباح مما يجعل هناك فرصًا أكبر للنمو، إلى جانب دعمه من قبل الشركة الأم مصرف أبوظبي الإسلامي مستغلاً البيئة ذات العائد المرتفع في مصر، بالإضافة إلى سجل جيد في إعادة هيكلة وبيع الشركات التابعة غير الأساسية، مع التركيز على الخدمات المصرفية الأساسية.

ومن جانبها توقعت بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تزداد إجمالي إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر إلى 10.1 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل إيرادات فعلية فى عام 2022 سجلت نحو 5.6 مليار جنيه، فيما توقعت مواصلة النمو خلال العام الجاري ليحقق 12.6 مليار جنيه، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأشار التقرير البحثي إلى أن إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2022 سجلت قرابة الـ116 مليار جنيه، مرجحة نموها إلى 155.4 بنهاية عام 2023، على أن تنمو خلال العام الجاري لأكثر من 195 مليار جنيه، على أن تتجاوز حاجز الـ250 مليار جنيه خلال 2025.

وعلى الرغم من توقعات البحوث بتراجع معدلات التضخم في البلاد، إلا أنها رجحت وصول ودائع العملاء فى نهاية العام الماضي لنحو 120.6 مليار جنيه، مقابل ودائع سجلت 97.6 مليار جنيه في عام 2022، على أن تواصل الصعود لنحو 161.4 مليار جنيه خلال 2024، وأكثر من 207 مليار جنيه خلال العام المقبل، وفقًا لتوقعات بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.